Obejrzałam 100 dni do matury. Friz może być z siebie dumny

"100 dni do matury" to produkcja, która jest poprawna - jej początek jest intrygujący, ciąg przyczynowo-skutkowy nie został zaburzony, wydarzenia są klarownie przedstawione i doprowadzone do końca, a montaż jest bardzo dobry. Wszystkie punkty instrukcji do tego, jak dobrze nakręcić film, zostały odhaczone. Oznacza to jednocześnie, że twórcy bardzo bezpiecznie podeszli do tej produkcji - nic dziwnego, w końcu to tytuł kierowany do młodszej widowni. Korzystają z utartych schematów i gagów, które, chociaż raz działają, a raz nie, sprawiają, że film jest po prostu luźny i przyjemny.