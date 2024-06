Max: najlepsze polskie seriale. Wybieramy TOP 10 produkcji

To już oficjalne - pożegnaliśmy HBO Max, a przywitaliśmy po prostu Max. Skrócona nazwa paradoksalnie nie oznacza, że dostaniemy mniej, o czym możemy się przekonać już dzisiaj. Nowa platforma oferuje dostęp do treści z bibliotek Warner Bros., Discovery Channel, HBO, CNN, Cartoon Network, Adult Swim, Animal Planet, TNT czy Eurosport. Wśród produkcji, które będzie można obejrzeć na platformie, znajdą się nie tylko treści spod szyldu HBO Max, ale również Warner Bros. Discovery, w tym te wyprodukowane przez TVN i na potrzeby Playera. Oznacza to, że uwielbiane przez widzów seriale znalazły swój nowy dom. Jakie to produkcje?