Amerykanie już widzieli finał prequela Yellowstone. Co się tam wydarzyło?

W "Yellowstone" zakochaliśmy się znacznie później niż Amerykanie. Serial Taylora Sheridana pojawił się u nas wraz z debiutem SkyShowtime - w lutym 2023 roku, czyli parę miesięcy po oryginalnej emisji 1. części 5. sezonu. Mieliśmy sporo do nadrabiania, ale zakasaliśmy rękawy i wzięliśmy się do roboty, bez reszty wsiąkając w sagę rodziny Duttonów i czekając na jej finałowy rozdział, który mogliśmy śledzić już niemal równo z fanami zza oceanu.



"Yellowstone" dobiegło co prawda końca, ale jego uniwersum wciąż się rozwija. Jakiś czas temu pojawił się przecież 2. (i zarazem ostatni) sezon jednego z prequeli serialu. Na SkyShowtime w naszym kraju zadebiutował on z lekko ponad dwutygodniowym poślizgiem względem premiery amerykańskiej. Dzięki temu w zeszłą niedzielę widzowie w USA poznali finał walki Jacoba i Cary Duttonów o przetrwanie słynnego rancza oraz losów Spencera Duttona i Aleksandry.