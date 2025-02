Yellowstone: kolejność. Jak oglądać te westerny, aby było dobrze?

Seriale ze świata „Yellowstone”, poza tym pierwszym mają tytuły powiązane z latami, w których się rozgrywają. Tak więc „1883” przenosi nas do momentu, w którym rodzina Duttonów porzuca Teksas, aby uciec przed wszechogarniającą biedą. Z kolei „1923” zabiera widzów do początku XX wieku, czyli do początków wielkiego kryzysu gospodarczego. Najnowsza linia czasowa to ta dotycząca głównego serialu, czyli właśnie „Yellowstone”. Zaczyna się ona w 2017 roku od śmierci Lee Duttona i prowadzi aż do finału, czyli 5. sezonu.