2. sezon prequela Yellowstone już jest, ale jeszcze nie w Polsce. Kiedy zobaczymy nowe odcinki serialu?

"Yellowstone" to jeden z ulubionych (o ile nie po prostu: ulubiony) serial Amerykanów. Serial niedawno dobiegł końca, ale w czasie swojego trwania cieszył się taką popularnością, że dostał dwa spin-offy. Pierwszy z prequeli "1883" to był jeden szybki strzał. Na przestrzeni 10 odcinków poznaliśmy historię Jamesa Dutton, który wraz z rodziną przemierza Wielkie Równiny, aby na koniec osiedlić się w Montanie. Była to zamknięta opowieść bez szans na kontynuację. "1923" Taylor Sheridan przewidział natomiast na więcej epizodów.



"1923" przenosi nas na początek XX w., kiedy to ówczesny patriarcha rodu Duttonów musi mierzyć się z kolejnymi problemami. Stany Zjednoczone przechodzą przecież mnóstwo przemian społecznych i za chwilę Amerykanów czeka wielki kryzys. Każdy, kto oglądał dotychczasowe odcinki, wie, że 1. sezon kończy się cliffhangerem. Po dwóch latach trwania w niepewności wreszcie mamy poznać dalszy ciąg tej historii.