Kluczowy bohater Yellowstone dostanie własny serial

Uniwersum "Yellowstone" zaraz rozrośnie się do niebotycznych rozmiarów. Serial główny co prawda dobiegł końca, ale niedługo po jego finale dostaliśmy ostatni sezon "1923". Do pary z "1883" to jeden z dwóch dotychczasowych prequeli, do których wkrótce ma dołączyć "The Madison". W tym sequelu będziemy śledzić losy już nie Duttonów, a McIntoshów, którzy przeprowadzająca się z Nowego Jorku do Montany.



Oczywiście jednak saga Duttonów daleka jest od zakończenia. Bo znani nam już bohaterowie jeszcze powrócą. Jak wiadomo od jakiegoś czasu, mamy dostać też sequel, skupiający się na dalszych losach Beth Dutton i Ripa Wheelera, którzy rozpoczynają nowe życie. Na razie nie znamy szczegółów dotyczących nadchodzącego serialu, ale właśnie okazało się, że w nieokreślonej przyszłości mielibyśmy poznać również dalsze losy Kaycego Duttona.