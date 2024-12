Uwielbiani bohaterowie powrócą w sequelu "Yellowstone". Ale nie w tym, co myślisz

W "The Madison" zobaczymy Kurta Russella i Michelle Pfeiffer w roli małżeństwa, które przenosi się z Nowego Jorku do Montany, aby rozpocząć nowe życie. To co w takim razie z żyjącymi wciąż bohaterami "Yellowstone"? W końcu bardzo długo mówiło się, że 2. część 5. sezonu będzie ostatnią odsłoną serialu. Z czasem jednak Paramount rakiem zaczął się wycofywać z tej narracji.