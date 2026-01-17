REKLAMA
Nadchodzące adaptacje polskich kryminałów. Tych 5 nie możemy się doczekać

Polskie powieści kryminalne i thrillery zyskują drugie życie za sprawą ekranizacji, które są przez widzów chętnie oglądane. W ostatnim czasie pojawiło się kilka gorących ogłoszeń w związku z adaptacjami popularnych książek, ale na te czekamy z największą niecierpliwością.

Anna Bortniak
nadchodzace adaptacje polskich kryminalow jakie
Adaptacje kryminałów, a szczególnie tych polskich, nie mają sobie równych i przyciągają przed ekrany ogrom widzów. Platformy streamingowe chętnie z tej informacji korzystają, szukając powieści, które mogłyby zostać poddane adaptacji. Tak się składa, że w ostatnim czasie pojawiło się już kilka informacji na ten temat. I choć daty nie są jeszcze znane, to warto przypomnieć, że zdecydowanie jest na co czekać.

Nadchodzące adaptacje kryminałów - TOP 5

Piekło jest puste

Na początku stycznia Remigiusz Mróz poinformował, że na podstawie jego najnowszej powieści "Piekło jest puste" powstanie serial. Pierwszy tom z nowego cyklu Raport wyprodukuje ATM Grupa. Nie wiadomo na ten moment, jaka platforma pokaże serial, ani kto znajdzie się w obsadzie. Internauci mają już jednak swoje typy - chcieliby, aby w role główne wcielili się aktorzy, którzy czytają audiobooka. Gdyby tak się stało, byłaby to z pewnością mocna produkcja - książkę czytają bowiem Martyna Byczkowska, Maciej Zakościelny, Danuta Stenka oraz Piotr Witkowski.

"Piekło jest puste" to 1. tom z nowego cyklu Raport. Skupia się on na Patrycji Dobskiej, dziennikarce stacji NSI, która po latach dostała swój własny program interwencyjny. Prędko trafia na gorący temat, jakim jest nowy trop w sprawie zaginięcia sprzed lat - odkrywa, że co roku na antenie publicznej rozgłośni matce zaginionej dedykowane są ulubione piosenki córki. Mimo że Patrycja ma poważne wątpliwości, po odkryciu innych faktów i powiązań postanawia opublikować materiał. Nie zdaje sobie sprawy, że tym samym sprowadza na siebie wielkie zagrożenie.

Pionek

Na ekrany zmierza również "Pionek", kontynuacja serialu "Śleboda". Będzie on oparty o 2. tom z serii etnokryminałów Małgorzaty i Michała Kuźmińskich. Fabuła 2. części cyklu ponownie skupia się na Ance Serafin i Sebastianie Strzygoniu, którzy ponownie łączą siły, by rozwiązać zagadkę brutalnego morderstwa młodej dziewczyny. Zbrodnia kojarzy się z tym, w jaki sposób działał niegdyś Wampir z Szombierek, który niebawem wyjdzie na wolność. Antropolożka i dziennikarz zagłębiają się w sprawę sprzed lat, aby zanurzyć się w przeszłość i rozwiązać sprawę z teraźniejszości.

Do ról głównych Anki i Sebastiana powrócą Maria Dębska i Maciej Musiał. Za scenariusz do serialu "Pionek" ponownie będą odpowiadać Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia, a za kamerą produkcji staną Michał Gazda i Bartosz Blaschke. Autorem zdjęć będzie Maciej Lisiecki, a produkcją serialu zajmie się Magdalena Szwedkowicz i studio MAG Entertainment.

Kolory zła: Czerń

Polskie adaptacje kryminałów robią na Netfliksie furorę. Najlepszym przykładem tego zjawiska jest film "Kolory zła: Czerwień", czyli ekranizacja powieści autorstwa Małgorzaty Oliwii Sobczak o tym samym tytule. Produkcja podbiła serca fanów mrocznych historii, a w związku z tym, że autorka wydała po "Czerwieni" jeszcze kilka innych "kolorów zła", nie mogło być inaczej - streamingowy gigant postanowił zekranizować "Czerń", czyli 2. tom z serii.

Fabuła "Czerni" ponownie śledzi losy prokuratora Leopolda Bilskiego, który zostaje zdegradowany i zesłany do prokuratury w Kartuzach. Tymczasem Anna Górska rozpoczyna pracę jako asesor prokuratorski, a pierwszą poważną sprawą, nad którą będzie musiała się pochylić, jest zaginięcie trzynastoletniej dziewczynki. Trop prowadzi do Kartuz, gdzie znika kolejne dziecko.

Gołoborze

Pod koniec grudnia Maciej Siembieda ogłosił, że ekranizacji doczeka się "Gołoborze". Produkcją zajmie się Studio Filmowe Opus Film, a za scenariusz będzie odpowiadał Kacper Wysocki, który pracował przy takich tytułach jak "Klangor", "Idź przodem, bracie" czy "Informacja zwrotna". "Cieszę się jak dziecko przed pokazem iluzjonisty. Zobaczyć na ekranie świat ze swoich przeżyć, wspomnień i wyobraźni - to dopiero są czary" - podsumował Siembieda.

Akcja magicznej powieści rozgrywa się w świętokrzyskich lasach, w cieniu Łysej Góry, gdzie od lat toczy się zajadła wojna między dwoma zwaśnionymi rodami - Kończakami a Cebrzynami. Wyrok wymierzają osobiście, najlepiej nożem. Stefan Cebrzyna, bohater historii, nie mógł uciec od swojego przeznaczenia. Nawet mimo tego że Jadźka Kończakowa była dla niego ważniejsza niż zemsta - tam, gdzie honor znaczy więcej niż życie, złożone przysięgi muszą zostać dotrzymane.

Error

Serialowej ekranizacji doczeka się również thriller "Error" autorstwa Krzysztofa Domaradzkiego. Wyprodukuje go Watchout Studio, a za reżyserię i scenariusz będzie odpowiadał Piotr Nalazek. Będzie to adaptacja wyjątkowa, ponieważ "Error" był projektem specjalnym, który pierwotnie powstał na licytację w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Początkowo był on słuchowiskiem, dopiero później stał się powieścią wydaną przez Sonia Draga.

Bohaterem książki jest Jacek Blajer, zdolny programista i niespełniony przedsiębiorca, który postanawia przyjąć zlecenie hakerskie, by rozwiązać swoje problemy finansowe. Okazuje się, że pozornie łatwa robota wpędza Jacka w tarapaty - mężczyzna nieświadomie pomagał w zhakowaniu Stadionu Narodowego, przyczyniając się do wywołania ogólnopolskiej paniki. Ostatecznie ląduje w samym centrum intrygi wymierzonej w rząd i od tej pory jeden niewłaściwy ruch może kosztować go nawet życie.

