To jeden z najważniejszych kryminałów XXI w. Netflix dodał wszystkie sezony

Na Netfliksa trafiły wszystkie sezony serialu, który kilkanaście lat temu cieszył się w telewizji wielką popularnością. Jestem nawet skłonny zaryzykować stwierdzenie, że „Mentalista” to jeden z najważniejszych seriali kryminalnych przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI w.

Michał Jarecki
netflix mentalista serial kryminał premiera co obejrzeć
Centralną postacią „Mentalisty” jest Patrick Jane (Simon Baker) - były medialny jasnowidz, który dorobił się fortuny, udając osobę posiadającą zdolności paranormalne. Po brutalnym zamordowaniu jego żony i córki przez seryjnego mordercę znanego jako Red John, Jane porzuca telewizyjną karierę i zaczyna współpracę jako konsultant z kalifornijskim biurem śledczym CBI. Od tej pory oficjalnie pomaga policji rozwiązywać sprawy zabójstw. Nieoficjalnie - obsesyjnie poluje na człowieka, który zniszczył jego życie. 

Mentalista na Netfliksie. Fenomen serialu

Patrick Jane jest reinterpretacją klasycznego detektywa-geniusza. Twórca serialu, Bruno Heller, świadomie budował go jako współczesną wariację Holmesa: łączy dedukcję z błyskotliwymi obserwacjami, lekceważącym podejściem do autorytetów i pewną formą emocjonalnej izolacji. Jane nie korzysta z przemocy czy technologii - jego największa broń to umiejętność bezbłędnego czytania ludzi. Korzystał przy tym z technik w gruncie rzeczy psychologicznych (analiza zachowań, manipulacje), a widz miał przy tym poczucie uczestnictwa w intelektualnej łamigłówce. Atrakcyjne i skuteczne w przyciąganiu przed ekran po raz kolejny i kolejny.

Przy tym wszystkim, będąc proceduralem (każdy odcinek to osobna sprawa), miał też pewien łączący całość emocjonalny i fabularny rdzeń. I tak na przykład relacja Jane’a z agentką Teresą Lisbon (Robin Tunney) rozwijała się powoli, naturalnie i bez melodramatycznych skrótów. Ich dynamika - sceptyczna policjantka i genialny manipulator - stała się jednym z najbardziej lubianych duetów telewizyjnych tamtych lat (serial emitowano od 2008 do 2015 r.). Nie wspominając o długotrwałym, spajającym sezony wątku Red Johna, dzięki któremu widzowie przez lata mogli analizować kolejne wskazówki i tworzyć teorie.

To, wraz z bardzo charyzmatycznym protagonistą, ciekawymi zagadkami, emocjonalnym backstory, przystępności dla widza okazjonalnego i zbilansowaną formą (kryminał, rozrywka, dramat) sprawiło, że serial w szczytowym momencie oglądało 15-18 milionów widzów tygodniowo. 

7 sezonów serialu - czyli w sumie 151 odcinków - wylądowało na Netfliksie i błyskawicznie wdarło się na listę TOP 10 najpopularniejszych nowości w serwisie. Poza tym serial znajdziecie też w Prime Video i HBO Max.

Mentalista: obsada

W serialu wystąpili:

  • Simon Baker – Patrick Jane
  • Robin Tunney – Teresa Lisbon
  • Tim Kang – Kimball Cho
  • Owain Yeoman – Wayne Rigsby
  • Amanda Righetti – Grace Van Pelt
  • Rockmond Dunbar – Dennis Abbott
  • Joe Adler – Jason Wylie
  • Josie Loren – Michelle Vega
  • Michael Gaston – Gale Bertram
Michał Jarecki
02.03.2026 10:22
Tagi: MentalistaSeriale Netflix
