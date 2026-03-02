To jeden z najważniejszych kryminałów XXI w. Netflix dodał wszystkie sezony

Ładowanie...

Centralną postacią „Mentalisty” jest Patrick Jane (Simon Baker) - były medialny jasnowidz, który dorobił się fortuny, udając osobę posiadającą zdolności paranormalne. Po brutalnym zamordowaniu jego żony i córki przez seryjnego mordercę znanego jako Red John, Jane porzuca telewizyjną karierę i zaczyna współpracę jako konsultant z kalifornijskim biurem śledczym CBI. Od tej pory oficjalnie pomaga policji rozwiązywać sprawy zabójstw. Nieoficjalnie - obsesyjnie poluje na człowieka, który zniszczył jego życie.

Mentalista na Netfliksie. Fenomen serialu

Patrick Jane jest reinterpretacją klasycznego detektywa-geniusza. Twórca serialu, Bruno Heller, świadomie budował go jako współczesną wariację Holmesa: łączy dedukcję z błyskotliwymi obserwacjami, lekceważącym podejściem do autorytetów i pewną formą emocjonalnej izolacji. Jane nie korzysta z przemocy czy technologii - jego największa broń to umiejętność bezbłędnego czytania ludzi. Korzystał przy tym z technik w gruncie rzeczy psychologicznych (analiza zachowań, manipulacje), a widz miał przy tym poczucie uczestnictwa w intelektualnej łamigłówce. Atrakcyjne i skuteczne w przyciąganiu przed ekran po raz kolejny i kolejny.



Przy tym wszystkim, będąc proceduralem (każdy odcinek to osobna sprawa), miał też pewien łączący całość emocjonalny i fabularny rdzeń. I tak na przykład relacja Jane’a z agentką Teresą Lisbon (Robin Tunney) rozwijała się powoli, naturalnie i bez melodramatycznych skrótów. Ich dynamika - sceptyczna policjantka i genialny manipulator - stała się jednym z najbardziej lubianych duetów telewizyjnych tamtych lat (serial emitowano od 2008 do 2015 r.). Nie wspominając o długotrwałym, spajającym sezony wątku Red Johna, dzięki któremu widzowie przez lata mogli analizować kolejne wskazówki i tworzyć teorie.



To, wraz z bardzo charyzmatycznym protagonistą, ciekawymi zagadkami, emocjonalnym backstory, przystępności dla widza okazjonalnego i zbilansowaną formą (kryminał, rozrywka, dramat) sprawiło, że serial w szczytowym momencie oglądało 15-18 milionów widzów tygodniowo.

7 sezonów serialu - czyli w sumie 151 odcinków - wylądowało na Netfliksie i błyskawicznie wdarło się na listę TOP 10 najpopularniejszych nowości w serwisie. Poza tym serial znajdziecie też w Prime Video i HBO Max.

Mentalista: obsada

W serialu wystąpili:

Simon Baker – Patrick Jane

Robin Tunney – Teresa Lisbon

Tim Kang – Kimball Cho

Owain Yeoman – Wayne Rigsby

Amanda Righetti – Grace Van Pelt

Rockmond Dunbar – Dennis Abbott

Joe Adler – Jason Wylie

Josie Loren – Michelle Vega

Michael Gaston – Gale Bertram

02.03.2026

