Tom Holland i Zendaya wzięli ślub. Nie dziwię się, że się nie chwalili

W minioną niedzielę odbyła się gala rozdania nagród SAG Awards, podczas której prym wiodły takie tytuły jak "The Studio", "The Pitt" oraz "Grzesznicy". Na wydarzeniu zgromadzili się nie tylko nominowani i nominowane, ale również członkowie hollywoodzkiej śmietanki towarzyskiej. Jedną z takich osób był Law Roach, stylista Zendayi, który sprzedał reporterce ekscytującą informację. Okazało się, że para aktorów jest już dawno po ślubie.

Tom Holland i Zendaya wzięli ślub. Tak twierdzi Law Roach, stylista aktorki

Podczas krótkiego wywiadu dla Access Hollywood Law Roach został zapytany o ślub Zendayi i Hollanda. Na początku reporterka stwierdziła, że stylista nie może pewnie zbyt dużo zdradzić, ale przyznała, że wszyscy żyją, by zobaczyć ślubną stylizację Zendayi. Gdy zapytała, czy Roach może uchylić rąbka tajemnicy, mężczyzna odparł:

Ślub już się odbył. Przegapiliście go. To najprawdziwsza prawda.

Z jednej strony informacja może zszokować fanów pary, lecz po ochłonięciu nie powinna ona nikogo dziwić. Holland i Zendaya dbają bowiem o swoją prywatność i nie ujawniają zbyt wielu szczegółów na temat swojego życia. Było tak nie tylko w przypadku ślubu, ale również zaręczyn - ani on, ani ona nie ogłosili oficjalnie, że są narzeczeństwem. Plotki pojawiły się, w momencie kiedy w zeszłym roku Zendaya pojawiła się na gali rozdania Złotych Globów z diamentowym pierścionkiem na lewej dłoni. Jakiś czas później fanów w swoich domysłach upewnił Holland - kiedy podczas wywiadu reporter nazwał Zendayę jego dziewczynę, Holland sprostował, że jest już narzeczoną.

Wiadomo również, że oboje chcą założyć rodzinę i jest to dla nich ważny krok w życiu. Holland ujawnił nawet na początku zeszłego roku, że kiedy tylko do tego dojdzie, to zamierza zrezygnować z aktorstwa. Biorąc pod uwagę, że już teraz dbają o to, by szczegóły z ich życia prywatnego nie wyciekły do mediów, w przyszłości, gdy już pojawią się dzieci, będą tego pilnować bardzo uważnie.

Para poznała się na planie filmu Marvela "Spider-Man: Homecoming" w 2016 roku, a swój związek ujawniła w 2021 roku. W filmie wcielają się w role Petera Parkera i Michelle Jones Watson, które powtórzyli w produkcjach "Spider-Man: Daleko od domu" z 2019 roku oraz "Spider-Man: Bez drogi do domu" z 2021 roku. W 2026 roku będzie można zobaczyć ich wspólne występy w dwóch filmach - najpierw w "Spider-Man: Brand New Day", a następnie w "Odysei" w reżyserii Christophera Nolana.

Zdjęcie główne: DFree/Shutterstock.

Anna Bortniak 02.03.2026 09:33

