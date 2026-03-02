W spin-offie Yellowstone nie ma kluczowej bohaterki. Brutalne zagranie

Ładowanie...

"Marshals" to spin-off "Yellowstone", który rozgrywa się jakiś czas po wydarzeniach przedstawionych w serialu głównym. Poznajemy w nim dalsze losy Kayce'a Duttona. Pod namową przyjaciela z wojska główny bohater decyduje się w nim dołączyć do elitarnego oddziału US Marshals. Zostaje agentem federalnym, aby ścigać przestępców na terenie Montany. Mamy więc drastyczną zmianę formalną względem sagi rodziny Duttonów sygnowanej nazwiskiem Taylora Sheridana.



W "Yellowstone" akcji co prawda nie brakowało, ale serial skupiał się bardziej na konfliktach związanych z ranczo należącą do rodziny Duttonów. Dzięki temu przyjmował formę neowesternowej telenoweli. "Marshals" to już procedural w starym telewizyjnym stylu. Każdy z odcinków to "przestępca tego tygodnia" - pokazuje w jaki sposób bohaterowie rozwiązują kolejne zagadki kryminalne.

Marshals - co się stało z Moniką z Yellowstone?

Choć fabuła "Marshals" przyjmuje formę epizodyczną, nie brakuje wątków, które przewijają się przez cały serial. Nie brakuje przecież sugestii, że sprawa z pierwszego odcinka będzie się ciągnęła przez co najmniej cały sezon. Dzięki temu w przyszłości prócz Kayce'a na pewno powrócą jeszcze znane nam z "Yellowstone" postacie pokroju Thomasa Rainwatera czy Mo. I oczywiście syna głównego bohatera Tate'a. Co jednak z jego matką?

Co prawda na koniec "Yellowstone" żona Kayce'a była jeszcze cała i zdrowa. Nic nie sugerowało, żeby miała się z mężem rozstać. Na początku "Marshals" okazuje się, że główny bohater samotnie wychodzuje Tate'a. Odpowiedź na pytanie, co się wydarzyło między fabułą serialu głównego a spin-offa, nie zostaje w pierwszym odcinku podana wprost. Są jednak sugestie, z których możemy się domyśleć, czemu Monica Dutton zniknęła z obrazka.

To, co stało się z Moniką Dutton między "Yellowstone" a "Marshals" nie jest tajemnicą. Już w trailerach nowego spin-offu mogliśmy zobaczyć, jak Kayce odwiedza grób swojej żony. Z pierwszego odcinka serialu możemy się też dowiedzieć, że jej śmierć miała coś wspólnego z zatruwaniem środowiska na terenie rezerwatu Broken Rock. Widzimy przecież Tate'a ze zdjęciem matki na proteście przeciwko otwarciu nowej kopalni.

Twórcy zapewniali już, że w "Marshals" możemy jeszcze Monikę zobaczyć. Aczkolwiek na pewno nie jako żywą postać. Być może jednak pojawi się w retrospekcjach bądź wizjach głównego bohatera. Ale tego dowiemy się dopiero w kolejnych odcinkach. Co więcej, na pewno też nie zabraknie kolejnych szczegółów dotyczących jej śmierci.

