REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

W spin-offie Yellowstone nie ma kluczowej bohaterki. Brutalne zagranie

Nowy spin-off "Yellowstone" już zadebiutował na SkyShowtime. "Marshals" skupia się na losach doskonale nam znanego Kayce'a Duttona. Na ekranie nie zobaczymy jednak jego żony. W jaki sposób z fabuły serialu wypisano Monikę Dutton?

Rafał Christ
yellowstone marshals spin off skyshowtime monica co się stało
REKLAMA

"Marshals" to spin-off "Yellowstone", który rozgrywa się jakiś czas po wydarzeniach przedstawionych w serialu głównym. Poznajemy w nim dalsze losy Kayce'a Duttona. Pod namową przyjaciela z wojska główny bohater decyduje się w nim dołączyć do elitarnego oddziału US Marshals. Zostaje agentem federalnym, aby ścigać przestępców na terenie Montany. Mamy więc drastyczną zmianę formalną względem sagi rodziny Duttonów sygnowanej nazwiskiem Taylora Sheridana.

W "Yellowstone" akcji co prawda nie brakowało, ale serial skupiał się bardziej na konfliktach związanych z ranczo należącą do rodziny Duttonów. Dzięki temu przyjmował formę neowesternowej telenoweli. "Marshals" to już procedural w starym telewizyjnym stylu. Każdy z odcinków to "przestępca tego tygodnia" - pokazuje w jaki sposób bohaterowie rozwiązują kolejne zagadki kryminalne.

"MARSHALS" OBEJRZYSZ NA:
SkyShowtime
"MARSHALS: HISTORIA Z YELLOWSTONE"
SkyShowtime
REKLAMA

Marshals - co się stało z Moniką z Yellowstone?

Choć fabuła "Marshals" przyjmuje formę epizodyczną, nie brakuje wątków, które przewijają się przez cały serial. Nie brakuje przecież sugestii, że sprawa z pierwszego odcinka będzie się ciągnęła przez co najmniej cały sezon. Dzięki temu w przyszłości prócz Kayce'a na pewno powrócą jeszcze znane nam z "Yellowstone" postacie pokroju Thomasa Rainwatera czy Mo. I oczywiście syna głównego bohatera Tate'a. Co jednak z jego matką?

Co prawda na koniec "Yellowstone" żona Kayce'a była jeszcze cała i zdrowa. Nic nie sugerowało, żeby miała się z mężem rozstać. Na początku "Marshals" okazuje się, że główny bohater samotnie wychodzuje Tate'a. Odpowiedź na pytanie, co się wydarzyło między fabułą serialu głównego a spin-offa, nie zostaje w pierwszym odcinku podana wprost. Są jednak sugestie, z których możemy się domyśleć, czemu Monica Dutton zniknęła z obrazka.

To, co stało się z Moniką Dutton między "Yellowstone" a "Marshals" nie jest tajemnicą. Już w trailerach nowego spin-offu mogliśmy zobaczyć, jak Kayce odwiedza grób swojej żony. Z pierwszego odcinka serialu możemy się też dowiedzieć, że jej śmierć miała coś wspólnego z zatruwaniem środowiska na terenie rezerwatu Broken Rock. Widzimy przecież Tate'a ze zdjęciem matki na proteście przeciwko otwarciu nowej kopalni.

Twórcy zapewniali już, że w "Marshals" możemy jeszcze Monikę zobaczyć. Aczkolwiek na pewno nie jako żywą postać. Być może jednak pojawi się w retrospekcjach bądź wizjach głównego bohatera. Ale tego dowiemy się dopiero w kolejnych odcinkach. Co więcej, na pewno też nie zabraknie kolejnych szczegółów dotyczących jej śmierci.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o Yellowstone poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
02.03.2026 16:09
Tagi: Co obejrzeć?SkyShowtimeYellowstone
Najnowsze
15:17
Kim jest Inez Lis? Influencerka z Dresscode wystąpiła w The Floor
Aktualizacja: 2026-03-02T15:17:00+01:00
14:14
Marshals już jest. Jak łączy się z Yellowstone?
Aktualizacja: 2026-03-02T14:14:14+01:00
13:48
HBO Max ma nowy hit. Czarna komedia wsysa od pierwszego odcinka
Aktualizacja: 2026-03-02T13:48:42+01:00
12:24
Kto należy do ekipy Dresscode? Wszyscy członkowie
Aktualizacja: 2026-03-02T12:24:19+01:00
12:17
Takiego polskiego kina brakowało. Pojedynek mnie zaskoczył
Aktualizacja: 2026-03-02T12:17:28+01:00
10:22
To jeden z najważniejszych kryminałów XXI w. Netflix dodał wszystkie sezony
Aktualizacja: 2026-03-02T10:22:10+01:00
9:33
Tom Holland i Zendaya wzięli ślub. Nie dziwię się, że się nie chwalili
Aktualizacja: 2026-03-02T09:33:04+01:00
8:52
Catherine O'Hara pośmiertnie nagrodzona. Wzruszająca przemowa
Aktualizacja: 2026-03-02T08:52:01+01:00
14:07
Widzowie ocenili nowy sezon Rodzinki.pl. Nie jest dobrze
Aktualizacja: 2026-03-01T14:07:00+01:00
13:13
Najlepszy reżyser samego siebie. Kim jest Bradley Cooper?
Aktualizacja: 2026-03-01T13:13:00+01:00
12:49
Reżyser Urwiska opowiada o pracy nad filmem. Dziecięca zabawa odtworzona w kinie
Aktualizacja: 2026-03-01T12:49:00+01:00
12:22
O tej autorce jest teraz głośno. Wydała nową książkę o zbrodni na Śląsku
Aktualizacja: 2026-03-01T12:22:00+01:00
11:26
HBO Max pokazał nowości na marzec. Jestem podekscytowana
Aktualizacja: 2026-03-01T11:26:29+01:00
11:01
Współczesny klasyk kina jest na Netfliksie. Ciągle zachwyca
Aktualizacja: 2026-03-01T11:01:00+01:00
10:13
Thriller Netfliksa mnie wciągnął. Siedziałam jak na szpilkach
Aktualizacja: 2026-03-01T10:13:00+01:00
9:09
Ten thriller z HBO Max jest bardzo krótki. I tak przykuje was do fotela
Aktualizacja: 2026-03-01T09:09:00+01:00
8:54
Tak wybuchowego sci-fi Netflix jeszcze nie miał. Zmiecie was z planszy
Aktualizacja: 2026-03-01T08:54:00+01:00
7:35
Długo czekaliśmy na to mocarne sci-fi w Apple TV. Nowy sezon już zaraz
Aktualizacja: 2026-03-01T07:35:00+01:00
18:12
Ghostface wywołuje krzyk. Kto już nosił jego maskę?
Aktualizacja: 2026-02-28T18:12:00+01:00
16:11
Filmy kostiumowe w klimacie Wichrowych wzgórz. TOP 10
Aktualizacja: 2026-02-28T16:11:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA