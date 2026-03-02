Kiedy nowe odcinki Marshals: Historie z Yellowstone? Spin-off już jest
Fani "Yellowstone" nie mają chwili wytchnienia od oglądania kolejnych odsłon epickiego westernu. Na ekranach zadebiutował już "Marshals: Historie z Yellowstone", najnowszy serial z uniwersum Taylora Sheridana, który tym razem skupi się na Kaseyu Duttonie. Ile produkcja liczy odcinków? Kiedy będą emitowane? Oto wszystkie informacje.
Uniwersum Taylora Sheridana rozrasta się w ekspresowym tempie. Do tej pory w kolekcji epickich westernów pojawiły się takie produkcje odcinkowe jak "Yellowstone", "1883" czy "1923", a już pod koniec tego miesiąca, konkretnie 27 marca, na małych ekranach zadebiutuje długo wyczekiwany serial "The Madison". Zanim jednak poznamy losy bohaterów tego tytułu, jeszcze wcześniej będzie można obejrzeć nowość, która wyszła spod ręki twórcy westernów. Mowa o tytule "Marshals: Historie z Yellowstone", który doczekał się już premierowego odcinka. Kiedy oglądać kolejne?
Marshals: Historie z Yellowstone - kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji
Premierowy odcinek "Marshals: Historie z Yellowstone" zadebiutował dziś, 2 marca, w serwisie SkyShowtime. Kolejne epizody, a jest ich w sumie 13, będą emitowane co tydzień w poniedziałek. Oto szczegółowy harmonogram:
- 1. odcinek - 2 marca
- 2. odcinek - 9 marca
- 3. odcinek - 16 marca
- 4. odcinek - 23 marca
- 5. odcinek - 30 marca
- 6. odcinek - 6 kwietnia
- 7. odcinek - 13 kwietnia
- 8. odcinek - 20 kwietnia
- 9. odcinek - 27 kwietnia
- 10. odcinek - 4 maja
- 11. odcinek - 11 maja
- 12. odcinek - 18 maja
- 13. odcinek - 25 maja
Serial "Marshals: Historie z Yellowstone" osadzony jest w uniwersum oryginalnego serialu. Tym razem historia skupia się na Kaseyu Duttonie (w tej roli Luke Grimes), który opuszcza rodzinne gospodarstwo i wstępuje do elitarnej jednostki U.S. Marshals w Montanie. Dzięki swojemu doświadczeniu kowboja i byłego Navy SEAL, rozpoczyna pościg za brutalnymi przestępcami na Dzikim Zachodzie. W tym samym czasie będzie musiał utrzymać rodzinne relacje oraz zmierzyć się z psychicznymi konsekwencjami swojej służby.
Showrunnerem i twórcą produkcji, która stanowi część uniwersum stworzonego przez Taylora Sheridana, jest Spencer Hudnut. W obsadzie znaleźli się:
- Luke Grimes jako Kayce Dutton
- Logan Marshall-Green jako Pete Calvin
- Arielle Kebbel jako Belle Skinner
- Ash Santos jako Andrea Cruz
- Tatanka Means jako Miles Kittle
- Brecken Merrill jako Tate Dutton
- Mo Brings Plenty jako Mo
- Gil Birmingham jako Thomas Rainwater
