Catherine O'Hara pośmiertnie nagrodzona. Wzruszająca przemowa

Catherine O'Hara została pośmiertnie uhonorowana nagrodą Screen Actors Guild Award za rolę w serialu "Studio" od Apple TV. W imieniu aktorki nagrodę odebrał Seth Rogen, współtwórca produkcji odcinkowej i odtwórca głównego bohatera.

Anna Bortniak
Na początku roku branżą aktorską wstrząsnęła informacja na temat śmierci Catherine O'Hary, która zmarła w wieku 71 lat. Choć aktorka zapisze się w pamięci widzów jako mama Kevina McCallistera w filmach "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku", to artystka zostanie również zapamiętana z wielu innych wybitnych kreacji. Jedną z nich jest Patti Leigh z serialu "Studio".

Za swój wkład w produkcję odcinkową od Apple TV, która zadebiutowała pod koniec marca 2025 roku i jest jedną z najlepiej ocenianych tytułów serwisu, O'Hara została pośmiertnie nagrodzona statuetką Screen Actors Guild Award (SAG Award) przez związek zawodowy SAG-AFTRA. Nagrodę odebrał Seth Rogen, współtwórca serialu i jej kolega z planu.

Catherine O'Hara pośmiertnie nagrodzona SAG Award za rolę w serialu Studio

Po odebraniu nagrody Rogen wygłosił wzruszającą przemowę, mówiąc, że O'Hara byłaby zachwycona, mogąc odebrać tę nagrodę od swoich kolegów z planu. Podkreślił, że przez ostatnie tygodnie był zachwycony hojnością, życzliwością i uprzejmością, którą roztaczała wokół siebie aktorka.

Rogen kontynuował, przybliżając uczestnikom gali anegdotę:

Wiedziała, że ​​może wszystko zepsuć i chciała to zrobić każdego dnia na planie. Nie powiedziałem tego pozostałym aktorom, bo nie chciałem, żeby mieli jakieś pomysły, ale praktycznie każdego wieczoru przed dniem zdjęciowym do naszego serialu pisała do mnie i Evana [Goldberga] maila, który zawsze był dość podobny, i pisała: "Cześć, mam nadzieję, że rozważycie poniższe". A potem powstawała całkowicie przepisana wersja sceny, w której grała. I dosłownie, w 100 proc. przypadków, nie tylko jej postać była lepsza, ale scena i cały serial były lepsze.

Na koniec Rogen dodał:

Jeśli macie w swoim życiu ludzi, którzy nie znają jej twórczości - jeśli to dzieci, albo po prostu ludzie oderwani od rzeczywistości, głupi czy coś w tym stylu - pokażcie im O'Harę tańczącą do utworu Harry'ego Belafonte w "Soku z żuka". Pokażcie im O'Harę z kontuzjowanym kolanem w "Medalu dla Miss" i robiącą ten niesamowity numer, kiedy kuleje. I powiedzcie tym ludziom, gdy się śmieją, że to Catherine O'Hara i mieliśmy szczęście, że żyjemy w świecie, w którym tak często dzieliła się z nami swoim talentem.

W kategorii O'Hary Występ aktorki w serialu komediowym do nagrody nominowane były również: Kathryn Hahn ("Studio"), Jenna Ortega, "Wednesday", Jean Smart, "Hacks" i Kristen Wiig ("Palm Royale"). Tego wieczoru "Studio" zdobyło również nagrodę w kategorii Występ zespołu w serialu komediowym, a także Występ aktora w serialu komediowych - statuetkę odebrał Seth Rogen.

Zdjęcie główne: materiały prasowe Apple TV.

02.03.2026 08:52
