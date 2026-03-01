REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Współczesny klasyk kina jest na Netfliksie. Ciągle zachwyca

Do niedawna miałem na koncie jeden z największych grzechów współczesnego kinomana: nie widziałem w całości "Nieoszlifowanych diamentów", chóralnie uznawanych za jeden z najważniejszych i jeden z najlepszych filmów naszych czasów. Jeśli ktoś jeszcze go nie widział, to zdecydowanie zalecam naprawić ten błąd i udać się na Netfliksa.

Adam Kudyba
nieoszlifowane diamenty netflix film
REKLAMA

Bracia Benny i Josh Safdie to jedni z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów współczesnego kina. Choć obecnie pracują osobno - Benny zrobił "Smashing Machine", zaś (obecnie nominowany do Oscara) Josh -"Wielkiego Marty'ego". Obaj mają swój styl i reżyserską rękę, która zachwyca jakością i skłania wielkich aktorów do pracy z nimi. Zanim doszło do rozstania zawodowego, obaj nakręcili "Good Time" z Robertem Pattinsonem, ale również, a może przede wszystkim, "Nieoszlifowane diamenty". Tym samym ponownie pokazali światu, jak znakomitym aktorem jest Adam Sandler.

REKLAMA

Nieoszlifowane diamenty znajdziecie na Netfliksie. To prawdziwy filmowy skarb

Sandler wciela się tu w Howarda Ratnera - nowojorskiego jubilera, który prowadzi swój sklep i na co dzień gromadzi tam klientów z wysokiej półki. Jest urodzonym sprzedawcą, ma mentalność kanciarza, jest też uzależniony od hazardu. Jakby to ująć językiem potocznym, "niezłe combo". Ratner dodatkowo wisi spore pieniądze lichwiarzowi Arno (Eric Bogosian), zdradza żonę (Idina Menzel) i utrzymuje kochankę (Julia Fox). W międzyczasie sprowadza z Etiopii cenny opal, który staje się najważniejszym, co dotychczas wpadło w jego ręce. Zrobi wszystko, by dobrze na nim zarobić, wyplątać się z pętli, która coraz mocniej zaciska się na jego szyi.

"Nieoszlifowane diamenty" to odurzająca, dająca niewiele miejsca na oddech podróż do kolejnych kręgów piekła. Fabuła ma bardzo intensywne tempo, po jednej rzeczy nagle dzieje się druga, zaraz później kolejne - i taki stan rozedrgania towarzyszy często. Reżyserzy w tylko sobie znany sposób trzymają to wszystko w scenariuszowych ryzach. Losy głównego bohatera to festiwal sojuszy z innymi diabłami, jedna zła decyzja za drugą. Cena? Nakarmienie własnej, nieskończonej ambicji bycia pośród wielkich, dzikiej żądzy bogactwa, splendoru, ale również zwykłego docenienia.

Safdie bezbłędnie i z niesamowitym nerwem przeprowadzają widza przez postępujący upadek Howarda Ratnera, który jest tutaj odrażającą, żałosną, przeżartą przez uzależnienie od hazardu, krzyżówką Barry'ego Egana z "Lewego sercowego" i Marty'ego Mausera z "Wielkiego Marty'ego". Łatwo go nienawidzić, obarczać winą za zło, które mu się przydarza i życzyć zguby. Jest w nim też coś takiego zwyczajnego, schowanego w środku, co sprawia, że może widz nie współczuje tej postaci, ale czuje, że wie, jakimi motywacjami się kierowała. Adam Sandler po raz kolejny udowodnił, że poza bogatym komediowym dorobkiem potrafi zagrać wspaniale w dramatycznym kinie. W "Nieoszlifowanych diamentach" jest absolutnie wybitny - to niewątpliwie jedna z najlepszych ról w jego karierze.

"Nieoszlifowane diamenty" to moim zdaniem kompletne kino. Intensywne, niedające wytchnienia, wciągające w zepsuty świat głównego bohatera i nienarzucające widzowi tego, co ma o nim myśleć. Safdie to nazwisko, które we współczesnym kinie wiele znaczy i przez kolejne lata z pewnością będzie wyznaczało ważny, potrzebny artystycznie, kinematograficzny kierunek.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Film dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

NETFLIX
Netflix
Nieoszlifowane diamenty
Netflix
REKLAMA

Czytaj więcej o ofercie Netfliksa w Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
01.03.2026 11:01
Tagi: Adam SandlerFilmy Netflixnieoszlifowane diamenty
Najnowsze
11:01
Współczesny klasyk kina jest na Netfliksie. Ciągle zachwyca
Aktualizacja: 2026-03-01T11:01:00+01:00
10:13
Thriller Netfliksa mnie wciągnął. Siedziałam jak na szpilkach
Aktualizacja: 2026-03-01T10:13:00+01:00
9:09
Ten thriller z HBO Max jest bardzo krótki. I tak przykuje was do fotela
Aktualizacja: 2026-03-01T09:09:00+01:00
8:54
Tak wybuchowego sci-fi Netflix jeszcze nie miał. Zmiecie was z planszy
Aktualizacja: 2026-03-01T08:54:00+01:00
7:35
Długo czekaliśmy na to mocarne sci-fi w Apple TV. Nowy sezon już zaraz
Aktualizacja: 2026-03-01T07:35:00+01:00
18:12
Ghostface wywołuje krzyk. Kto już nosił jego maskę?
Aktualizacja: 2026-02-28T18:12:00+01:00
16:11
Filmy kostiumowe w klimacie Wichrowych wzgórz. TOP 10
Aktualizacja: 2026-02-28T16:11:00+01:00
13:15
Wystartował 3. sezon The Traitors. Zdrajcy. Kiedy nowe odcinki?
Aktualizacja: 2026-02-28T13:15:00+01:00
11:56
Genialny thriller sci-fi zawrócił użytkownikom Disney+ w głowach. Chcą więcej
Aktualizacja: 2026-02-28T11:56:00+01:00
11:28
Gwiazda Bridgertonów zagrała w Harrym Potterze. Nie chciałaby tego powtórzyć
Aktualizacja: 2026-02-28T11:28:19+01:00
10:22
Kiedy Avengers: Doomsday trafi do kin? Widowisko warte czekania
Aktualizacja: 2026-02-28T10:22:49+01:00
9:22
To jest dopiero smutna historia. Wichrowe wzgórza to przy tym nic
Aktualizacja: 2026-02-28T09:22:00+01:00
8:57
Piratka z Karaibów przejęła stery Prime Video. Brutalnie zmiotła konkurencję
Aktualizacja: 2026-02-28T08:57:00+01:00
7:25
Za chwilę nowy Taniec z Gwiazdami. Kto wystąpi w programie?
Aktualizacja: 2026-02-28T07:25:00+01:00
6:11
Czy będzie 5. sezon Bridgertonów? Netflix podjął decyzję
Aktualizacja: 2026-02-28T06:11:00+01:00
19:54
Komedia sportowa Netfliksa dostanie kontynuację. Co za zaskoczenie
Aktualizacja: 2026-02-27T19:54:22+01:00
19:44
4. sezon Bridgertonów wzrusza. Wybrałem najmocniejsze sceny
Aktualizacja: 2026-02-27T19:44:00+01:00
17:16
Cieszę się, że dałem temu sci-fi drugą szansę. Wreszcie się rozkręciło
Aktualizacja: 2026-02-27T17:16:00+01:00
15:34
HBO planuje spin-offy Harry'ego Pottera? To się może udać
Aktualizacja: 2026-02-27T15:34:00+01:00
14:51
Kto może być nową Lady Whistledown? Typujemy
Aktualizacja: 2026-02-27T14:51:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA