HBO Max pokazał nowości na marzec. Jestem podekscytowana

Serwis HBO Max pokazał nowości, które zobaczymy w marcu. Na platformie zadebiutują świeżutkie seriale, w tym polska tytuł "Piekło kobiet" oraz zagraniczne produkcje odcinkowe w gwiazdorskiej obsadzie. Oprócz tego uwielbiane filmy oraz kinowe hity, które zachwyciły publiczność. Podpowiadamy, na co warto czekać w pierwszej połowie marca. Oto nowości w HBO Max.

HBO Max: nowości na marzec 2026 (1-15 marca). Co obejrzeć?

The Floor. VIP Challenge

Tym razem podłogę z uwielbianego teleturnieju "The Floor" przejmą gwiazdy i influencerzy. W nowym sezonie na polu z własną kategorią staną: Iza Krzan, Maria Jeleniewska, Michel Moran, Sandra Milwiw Baron, Wiktoria Gąsiewska, Adrian Rokowski (Pasofix), Dominik Więcek, Bartek Kubicki, Inez Lis. Odsłona programu z celebrytami zadebiutuje 1 marca o 17:55 na antenie TVN.

Chętni na seks

"Chętni na seks" to najnowszy serial od HBO w gwiazdorskiej obsadzie. Jego fabuła koncentruje się na trzech mężczyznach, którzy zostają uwikłani w trójkąt miłosny. Nieoczekiwanie kryzys wieku średniego doprowadza do śmierci jednego z bohaterów. Na ekranie pojawią się m.in.: Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini, Richard Jenkins i Joy Sunday. Premiera pierwszego odcinka 2 marca.

Piekło kobiet

Nadchodzący serial "Piekło kobiet" skupia się na kobiecej przyjaźni rodzącej się w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Akcja produkcji osadzona jest w latach 30. XX wieku w Warszawie, a jej główną bohaterką jest Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego "Fortuna Amandi". Gdy kobieta dowiaduje się, że młoda tancerka rewiowa zmarła z powodu nielegalnej aborcji, jej życie zmienia się nieodwracalnie. Szczególnie że w redakcji zostawiła ona tajemniczy list. Z biegiem czasy Helena odkrywa, że gazeta, którą prowadzi wraz z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami. Premiera pierwszego odcinka 6 marca.

Rooster

"Rooster" to z kolei komedia rozgrywająca się na kampusie, która jest skupiona na skomplikowanej relacji autora z jego córką. W rolach głównych wystąpili Steve Carell oraz Charly Clive. Pierwszy odcinek serialu zadebiutuje w HBO Max 9 marca.

Złodziej z przypadku

Film Darrena Aronofsky'ego w końcu zadebiutuje w HBO Max, gdzie będzie dostępny bez dodatkowych opłat. Bohaterem produkcji "Złodziej z przypadku" jest Hank Thompson (Austin Butler), który wiedzie typowe życie - ma wspaniałą dziewczynę (Zoë Kravitz), jest barmanem w nowojorskiej knajpie, a jego ulubiona drużyna walczy o mistrzostwo. Wszystko zmienia się, kiedy pewnego dnia jego sąsiad Russ (Matt Smith) prosi go, aby zajął się przez parę dni jego kotem. Od tej pory Hank zaczyna być ścigany przez groźnych gangsterów i nie ma pojęcia dlaczego.

HBO Max: nowości na marzec 2026 (1-15 marca). Pełna lista

1 marca

Niezwykłe Stany Prokopa VI, odc. 1

Wojny samochodowe XXI, odc. 1

Zawodowi handlarze XIX, odc. 1

Jeździć, obserwować VII, odc. 1

Z drugiej ręki II, odc. 1

Mobilni mechanicy XI, odc. 1

Moto Kombat II, odc.1

The Floor. VIP Challange

Pewnego razu... w Hollywood

Gladiator

Na rauszu

Django

Rzeka życia

U.S. Palmese

Serdecznie zapraszamy

2 marca

Chętni na seks, odc. 1

Hotel Paradise Extra XII, odc. 1

Bitwa o gości III, odc. 1

Zakup w ciemno VII, odc. 1

Regular Show: The Movie

3 marca

In the Eye of the Storm III, odc. 1-4

Kuba Wojewódzki XXXIX, odc. 1

Skok na głęboką wodę, odc. 1

4 marca

Królowa przetrwania III, odc. 1

Moto Fachury, odc. 1

Weekend

5 marca

Kuchenne rewolucje XXXII, odc. 1

Życie na kredycie VIII, odc. 1

Hulk

To już jest koniec

Tajemnica złotnika

6 marca

Piekło kobiet, odc. 1

Damy i wieśniaczki XI, odc. 1

Sprawa Friedy

Makbet

Dziwak

7 marca

99 Gra o wszystko VI, odc. 1

Dziewczyna z Kolonii

Dr. Seuss' The Grinch

Manodrom

8 marca

Po prostu razem

9 marca

Rooster, odc. 1

Goat Girl, odc. 1-26

11 marca

To miasto

Skąd się bierze wiatr

Świadek

12 marca

Śmierć komedianta

Klik: i robisz, co chcesz

Anger Management

Mr. Deeds - Milioner z przypadku

Wolfgang

13 marca

Mira: Życie po rozwodzie, odc. 1

Złodziej z przypadku

Noe: Wybrany przez Boga

Źródło

Mroczny fajter

14 marca

Sztuka kradzieży

Olivia and the Invisible Earthquake

15 marca

Uwaga! Oszust: Ściema z ogłoszenia, odc. 1

Bez przebaczenia

Anna Bortniak 01.03.2026 11:26

