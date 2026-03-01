REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

HBO Max pokazał nowości na marzec. Jestem podekscytowana

Rozpoczął się marzec, a zatem najwyższa pora na kolejną porcję nowości od HBO Max. Już pierwsza połowa tego miesiąca udowadnia, że tym serwisem warto się zainteresować. Co konkretnie obejrzeć? Oto harmonogram na pierwszą połowę marca.

Anna Bortniak
hbo max marzec 2026 nowosci harmonogram
REKLAMA

Serwis HBO Max pokazał nowości, które zobaczymy w marcu. Na platformie zadebiutują świeżutkie seriale, w tym polska tytuł "Piekło kobiet" oraz zagraniczne produkcje odcinkowe w gwiazdorskiej obsadzie. Oprócz tego uwielbiane filmy oraz kinowe hity, które zachwyciły publiczność. Podpowiadamy, na co warto czekać w pierwszej połowie marca. Oto nowości w HBO Max.

Oglądaj filmy i seriale w HBO Max
HBO Max
Oglądaj filmy i seriale w HBO Max
HBO Max
REKLAMA

HBO Max: nowości na marzec 2026 (1-15 marca). Co obejrzeć?

The Floor. VIP Challenge

Tym razem podłogę z uwielbianego teleturnieju "The Floor" przejmą gwiazdy i influencerzy. W nowym sezonie na polu z własną kategorią staną: Iza Krzan, Maria Jeleniewska, Michel Moran, Sandra Milwiw Baron, Wiktoria Gąsiewska, Adrian Rokowski (Pasofix), Dominik Więcek, Bartek Kubicki, Inez Lis. Odsłona programu z celebrytami zadebiutuje 1 marca o 17:55 na antenie TVN.

Oglądaj filmy i seriale w HBO Max
HBO Max
Oglądaj filmy i seriale w HBO Max
HBO Max

Chętni na seks

"Chętni na seks" to najnowszy serial od HBO w gwiazdorskiej obsadzie. Jego fabuła koncentruje się na trzech mężczyznach, którzy zostają uwikłani w trójkąt miłosny. Nieoczekiwanie kryzys wieku średniego doprowadza do śmierci jednego z bohaterów. Na ekranie pojawią się m.in.: Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini, Richard Jenkins i Joy Sunday. Premiera pierwszego odcinka 2 marca.

Oglądaj filmy i seriale w HBO Max
HBO Max
Oglądaj filmy i seriale w HBO Max
HBO Max

Piekło kobiet

Nadchodzący serial "Piekło kobiet" skupia się na kobiecej przyjaźni rodzącej się w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Akcja produkcji osadzona jest w latach 30. XX wieku w Warszawie, a jej główną bohaterką jest Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego "Fortuna Amandi". Gdy kobieta dowiaduje się, że młoda tancerka rewiowa zmarła z powodu nielegalnej aborcji, jej życie zmienia się nieodwracalnie. Szczególnie że w redakcji zostawiła ona tajemniczy list. Z biegiem czasy Helena odkrywa, że gazeta, którą prowadzi wraz z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami. Premiera pierwszego odcinka 6 marca.

Oglądaj filmy i seriale w HBO Max
HBO Max
Oglądaj filmy i seriale w HBO Max
HBO Max

Rooster

"Rooster" to z kolei komedia rozgrywająca się na kampusie, która jest skupiona na skomplikowanej relacji autora z jego córką. W rolach głównych wystąpili Steve Carell oraz Charly Clive. Pierwszy odcinek serialu zadebiutuje w HBO Max 9 marca.

Oglądaj filmy i seriale w HBO Max
HBO Max
Oglądaj filmy i seriale w HBO Max
HBO Max

Złodziej z przypadku

Film Darrena Aronofsky'ego w końcu zadebiutuje w HBO Max, gdzie będzie dostępny bez dodatkowych opłat. Bohaterem produkcji "Złodziej z przypadku" jest Hank Thompson (Austin Butler), który wiedzie typowe życie - ma wspaniałą dziewczynę (Zoë Kravitz), jest barmanem w nowojorskiej knajpie, a jego ulubiona drużyna walczy o mistrzostwo. Wszystko zmienia się, kiedy pewnego dnia jego sąsiad Russ (Matt Smith) prosi go, aby zajął się przez parę dni jego kotem. Od tej pory Hank zaczyna być ścigany przez groźnych gangsterów i nie ma pojęcia dlaczego.

Oglądaj filmy i seriale w HBO Max
HBO Max
Oglądaj filmy i seriale w HBO Max
HBO Max

HBO Max: nowości na marzec 2026 (1-15 marca). Pełna lista

1 marca

  • Niezwykłe Stany Prokopa VI, odc. 1
  • Wojny samochodowe XXI, odc. 1
  • Zawodowi handlarze XIX, odc. 1
  • Jeździć, obserwować VII, odc. 1
  • Z drugiej ręki II, odc. 1
  • Mobilni mechanicy XI, odc. 1
  • Moto Kombat II, odc.1
  • The Floor. VIP Challange
  • Pewnego razu... w Hollywood
  • Gladiator
  • Na rauszu
  • Django
  • Rzeka życia
  • U.S. Palmese
  • Serdecznie zapraszamy

2 marca

  • Chętni na seks, odc. 1
  • Hotel Paradise Extra XII, odc. 1
  • Bitwa o gości III, odc. 1
  • Zakup w ciemno VII, odc. 1
  • Regular Show: The Movie

3 marca

  • In the Eye of the Storm III, odc. 1-4
  • Kuba Wojewódzki XXXIX, odc. 1
  • Skok na głęboką wodę, odc. 1

4 marca

  • Królowa przetrwania III, odc. 1
  • Moto Fachury, odc. 1
  • Weekend

5 marca

  • Kuchenne rewolucje XXXII, odc. 1
  • Życie na kredycie VIII, odc. 1
  • Hulk
  • To już jest koniec
  • Tajemnica złotnika

6 marca

  • Piekło kobiet, odc. 1
  • Damy i wieśniaczki XI, odc. 1
  • Sprawa Friedy
  • Makbet
  • Dziwak

7 marca

  • 99 Gra o wszystko VI, odc. 1
  • Dziewczyna z Kolonii
  • Dr. Seuss' The Grinch
  • Manodrom

8 marca

  • Po prostu razem

9 marca

  • Rooster, odc. 1
  • Goat Girl, odc. 1-26

11 marca

  • To miasto
  • Skąd się bierze wiatr
  • Świadek

12 marca

  • Śmierć komedianta
  • Klik: i robisz, co chcesz
  • Anger Management
  • Mr. Deeds - Milioner z przypadku
  • Wolfgang

13 marca

  • Mira: Życie po rozwodzie, odc. 1
  • Złodziej z przypadku
  • Noe: Wybrany przez Boga
  • Źródło
  • Mroczny fajter

14 marca

  • Sztuka kradzieży
  • Olivia and the Invisible Earthquake

15 marca

  • Uwaga! Oszust: Ściema z ogłoszenia, odc. 1
  • Bez przebaczenia 
Oglądaj filmy i seriale w HBO Max
HBO Max
Oglądaj filmy i seriale w HBO Max
HBO Max
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
01.03.2026 11:26
Tagi: HBO Max
Najnowsze
11:01
Współczesny klasyk kina jest na Netfliksie. Ciągle zachwyca
Aktualizacja: 2026-03-01T11:01:00+01:00
10:13
Thriller Netfliksa mnie wciągnął. Siedziałam jak na szpilkach
Aktualizacja: 2026-03-01T10:13:00+01:00
9:09
Ten thriller z HBO Max jest bardzo krótki. I tak przykuje was do fotela
Aktualizacja: 2026-03-01T09:09:00+01:00
8:54
Tak wybuchowego sci-fi Netflix jeszcze nie miał. Zmiecie was z planszy
Aktualizacja: 2026-03-01T08:54:00+01:00
7:35
Długo czekaliśmy na to mocarne sci-fi w Apple TV. Nowy sezon już zaraz
Aktualizacja: 2026-03-01T07:35:00+01:00
18:12
Ghostface wywołuje krzyk. Kto już nosił jego maskę?
Aktualizacja: 2026-02-28T18:12:00+01:00
16:11
Filmy kostiumowe w klimacie Wichrowych wzgórz. TOP 10
Aktualizacja: 2026-02-28T16:11:00+01:00
13:15
Wystartował 3. sezon The Traitors. Zdrajcy. Kiedy nowe odcinki?
Aktualizacja: 2026-02-28T13:15:00+01:00
11:56
Genialny thriller sci-fi zawrócił użytkownikom Disney+ w głowach. Chcą więcej
Aktualizacja: 2026-02-28T11:56:00+01:00
11:28
Gwiazda Bridgertonów zagrała w Harrym Potterze. Nie chciałaby tego powtórzyć
Aktualizacja: 2026-02-28T11:28:19+01:00
10:22
Kiedy Avengers: Doomsday trafi do kin? Widowisko warte czekania
Aktualizacja: 2026-02-28T10:22:49+01:00
9:22
To jest dopiero smutna historia. Wichrowe wzgórza to przy tym nic
Aktualizacja: 2026-02-28T09:22:00+01:00
8:57
Piratka z Karaibów przejęła stery Prime Video. Brutalnie zmiotła konkurencję
Aktualizacja: 2026-02-28T08:57:00+01:00
7:25
Za chwilę nowy Taniec z Gwiazdami. Kto wystąpi w programie?
Aktualizacja: 2026-02-28T07:25:00+01:00
6:11
Czy będzie 5. sezon Bridgertonów? Netflix podjął decyzję
Aktualizacja: 2026-02-28T06:11:00+01:00
19:54
Komedia sportowa Netfliksa dostanie kontynuację. Co za zaskoczenie
Aktualizacja: 2026-02-27T19:54:22+01:00
19:44
4. sezon Bridgertonów wzrusza. Wybrałem najmocniejsze sceny
Aktualizacja: 2026-02-27T19:44:00+01:00
17:16
Cieszę się, że dałem temu sci-fi drugą szansę. Wreszcie się rozkręciło
Aktualizacja: 2026-02-27T17:16:00+01:00
15:34
HBO planuje spin-offy Harry'ego Pottera? To się może udać
Aktualizacja: 2026-02-27T15:34:00+01:00
14:51
Kto może być nową Lady Whistledown? Typujemy
Aktualizacja: 2026-02-27T14:51:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA