HBO Max pokazał nowości na marzec. Jestem podekscytowana
Rozpoczął się marzec, a zatem najwyższa pora na kolejną porcję nowości od HBO Max. Już pierwsza połowa tego miesiąca udowadnia, że tym serwisem warto się zainteresować. Co konkretnie obejrzeć? Oto harmonogram na pierwszą połowę marca.
Serwis HBO Max pokazał nowości, które zobaczymy w marcu. Na platformie zadebiutują świeżutkie seriale, w tym polska tytuł "Piekło kobiet" oraz zagraniczne produkcje odcinkowe w gwiazdorskiej obsadzie. Oprócz tego uwielbiane filmy oraz kinowe hity, które zachwyciły publiczność. Podpowiadamy, na co warto czekać w pierwszej połowie marca. Oto nowości w HBO Max.
HBO Max: nowości na marzec 2026 (1-15 marca). Co obejrzeć?
The Floor. VIP Challenge
Tym razem podłogę z uwielbianego teleturnieju "The Floor" przejmą gwiazdy i influencerzy. W nowym sezonie na polu z własną kategorią staną: Iza Krzan, Maria Jeleniewska, Michel Moran, Sandra Milwiw Baron, Wiktoria Gąsiewska, Adrian Rokowski (Pasofix), Dominik Więcek, Bartek Kubicki, Inez Lis. Odsłona programu z celebrytami zadebiutuje 1 marca o 17:55 na antenie TVN.
Chętni na seks
"Chętni na seks" to najnowszy serial od HBO w gwiazdorskiej obsadzie. Jego fabuła koncentruje się na trzech mężczyznach, którzy zostają uwikłani w trójkąt miłosny. Nieoczekiwanie kryzys wieku średniego doprowadza do śmierci jednego z bohaterów. Na ekranie pojawią się m.in.: Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini, Richard Jenkins i Joy Sunday. Premiera pierwszego odcinka 2 marca.
Piekło kobiet
Nadchodzący serial "Piekło kobiet" skupia się na kobiecej przyjaźni rodzącej się w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Akcja produkcji osadzona jest w latach 30. XX wieku w Warszawie, a jej główną bohaterką jest Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego "Fortuna Amandi". Gdy kobieta dowiaduje się, że młoda tancerka rewiowa zmarła z powodu nielegalnej aborcji, jej życie zmienia się nieodwracalnie. Szczególnie że w redakcji zostawiła ona tajemniczy list. Z biegiem czasy Helena odkrywa, że gazeta, którą prowadzi wraz z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami. Premiera pierwszego odcinka 6 marca.
Rooster
"Rooster" to z kolei komedia rozgrywająca się na kampusie, która jest skupiona na skomplikowanej relacji autora z jego córką. W rolach głównych wystąpili Steve Carell oraz Charly Clive. Pierwszy odcinek serialu zadebiutuje w HBO Max 9 marca.
Złodziej z przypadku
Film Darrena Aronofsky'ego w końcu zadebiutuje w HBO Max, gdzie będzie dostępny bez dodatkowych opłat. Bohaterem produkcji "Złodziej z przypadku" jest Hank Thompson (Austin Butler), który wiedzie typowe życie - ma wspaniałą dziewczynę (Zoë Kravitz), jest barmanem w nowojorskiej knajpie, a jego ulubiona drużyna walczy o mistrzostwo. Wszystko zmienia się, kiedy pewnego dnia jego sąsiad Russ (Matt Smith) prosi go, aby zajął się przez parę dni jego kotem. Od tej pory Hank zaczyna być ścigany przez groźnych gangsterów i nie ma pojęcia dlaczego.
HBO Max: nowości na marzec 2026 (1-15 marca). Pełna lista
1 marca
- Niezwykłe Stany Prokopa VI, odc. 1
- Wojny samochodowe XXI, odc. 1
- Zawodowi handlarze XIX, odc. 1
- Jeździć, obserwować VII, odc. 1
- Z drugiej ręki II, odc. 1
- Mobilni mechanicy XI, odc. 1
- Moto Kombat II, odc.1
- The Floor. VIP Challange
- Pewnego razu... w Hollywood
- Gladiator
- Na rauszu
- Django
- Rzeka życia
- U.S. Palmese
- Serdecznie zapraszamy
2 marca
- Chętni na seks, odc. 1
- Hotel Paradise Extra XII, odc. 1
- Bitwa o gości III, odc. 1
- Zakup w ciemno VII, odc. 1
- Regular Show: The Movie
3 marca
- In the Eye of the Storm III, odc. 1-4
- Kuba Wojewódzki XXXIX, odc. 1
- Skok na głęboką wodę, odc. 1
4 marca
- Królowa przetrwania III, odc. 1
- Moto Fachury, odc. 1
- Weekend
5 marca
- Kuchenne rewolucje XXXII, odc. 1
- Życie na kredycie VIII, odc. 1
- Hulk
- To już jest koniec
- Tajemnica złotnika
6 marca
- Piekło kobiet, odc. 1
- Damy i wieśniaczki XI, odc. 1
- Sprawa Friedy
- Makbet
- Dziwak
7 marca
- 99 Gra o wszystko VI, odc. 1
- Dziewczyna z Kolonii
- Dr. Seuss' The Grinch
- Manodrom
8 marca
- Po prostu razem
9 marca
- Rooster, odc. 1
- Goat Girl, odc. 1-26
11 marca
- To miasto
- Skąd się bierze wiatr
- Świadek
12 marca
- Śmierć komedianta
- Klik: i robisz, co chcesz
- Anger Management
- Mr. Deeds - Milioner z przypadku
- Wolfgang
13 marca
- Mira: Życie po rozwodzie, odc. 1
- Złodziej z przypadku
- Noe: Wybrany przez Boga
- Źródło
- Mroczny fajter
14 marca
- Sztuka kradzieży
- Olivia and the Invisible Earthquake
15 marca
- Uwaga! Oszust: Ściema z ogłoszenia, odc. 1
- Bez przebaczenia
