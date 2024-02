Koncerty Adele w Monachium 2024. Artystka ogłasza dodatkowe daty

To wyjątkowy moment dla europejskich fanów Adele. Ostatni raz występ brytyjskiej piosenkarki najbliżej Europy odbył się w 2022 r., kiedy artystka koncertowała w londyńskim Hyde Parku promując album "25". Teraz będzie można ją zobaczyć nie tylko w Las Vegas w ramach wydarzenia "Weekends with Adele", gdzie gra od 2 lutego do 15 czerwca, ale także w Europie, gdzie pojawi się po raz pierwszy od 8 lat.