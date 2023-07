Adele na koncercie: spróbujcie tylko we mnie czymś rzucić, to was zabiję

Rzucanie przedmiotów na scenę nie jest zjawiskiem nowym, choć niektóre próby przykucia uwagi gwiazdy podczas występu mogą doprowadzać do dziwnych, a czasem nawet i niebezpiecznych sytuacji. I o tyle, o ile na koncertach Harry'ego Stylesa nikt nie przyczepia się do rzucania na scenę pluszaków, to wzburzenie u publiczności i zszokowanie samej artystki wzbudził już fakt, że na koncercie Pink jeden z fanów postanowił rzucić na scenę woreczek z prochami swojej matki. Z kolei Bebe Rehxa miała już większego pecha, kiedy z tłumu wyrzucony został telefon, trafiając artystkę prosto w twarz, przez co wokalistka musiała przerwać koncert. W nawiązaniu do tych sytuacji, Adele postanowiła wypowiedzieć się na jednym ze swoich występów i ostro skrytykowała niemądre zachowania fanów, które są zaprzeczeniem koncertowej etykiety.