Bożenka z "Klanu" nie ma wielu konfliktów z celebrytami, ale jeśli jest już afera z jej udziałem, to taka konkretna

Jak słyszę, że ktoś zarzuca mi, albo jakiejkolwiek innej kobiecie zaniedbanie... (w ciąży czy też nie), to jest mi po prostu przykro. Nigdy nie wiesz jaka historia kryje się za każdą z nas. Dla kogoś wstanie z łóżka, to już jest sukces. Ja, jak mam siłę, to wjeżdża makeup i kiecka, ale błagam, nie oceniajmy po wyglądzie. Nie narzucajmy sobie tej chorej presji. Bądźmy dla siebie wyrozumiali, wspierajmy się. Moje postrzeganie kobiet, w trakcie trwania ciąży, niebywale się zmieniło i bardzo mnie to wzrusza. Jestem waszą fanką. Bez kitu - napisała Zborowska. Bożenkę z "Klanu" krytykowała też dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska, pokreślając, że post Agnieszki jest m.in. szkodliwy dla innych kobiet. Agnieszka Kaczorowska co prawda przeprosiła później, jednak zrobiła to w stylu non-apology, czyli przepraszając wszystkich tych, którzy poczuli się urażeni.