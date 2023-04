Koledzy z teatru odcinają się od Agnieszki Kaczorowskiej. Wygląda na to, że została sama

Kamilę spotkałem całkiem przypadkiem i zaprosiła mnie do projektu Mayday 2. Od tego czasu współpracujemy. To dla nas jest fajna droga zawodowa. Zarówno dla niej, jak i dla nas. Ten Mayday to było pierwsze nasze duże wyznanie teatralne, a później to już poszło ciągiem. Kamila wyprodukowała kilka fantastycznych spektakli – ostatnio Ślub doskonały. Stworzyła super zespół i nam się świetnie gra. To jest ważne, żeby atmosfera w zespole była dobra. (…) Uwielbiamy siebie i chyba to widać na naszych relacjach

powiedział współpracujący z teatrem Marcin Mroczek.