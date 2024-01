Najlepszy serial SkyShowtime trafi na Netfliksa. Musisz go obejrzeć

Dryl niby dobrze znamy. W końcu nie pierwszy raz konkurencja licencjonuje Netfliksowi swoje produkcje. W zeszłym roku co chwilę na platformie lądowały przecież tytuły HBO - z "Pacyfikiem" i "Kompanią braci" na czele. Disney też przecież mówił już o powrocie do wypożyczania serwisowi swoich treści. W żadnym wypadku nie mieliśmy jednak do tej pory do czynienia z dzieleniem się tytułem, na którym dany nadawca buduje pozycję na rynku streamingowym.



"Yellowstone" to flagowy serial Paramountu - jednego z globalnych właścicieli SkyShowtime. Jego uniwersum cały czas się rozrasta, bo dostaliśmy już dwa spin-offy ("1883" i "1923"), a w drodze są kolejne. Ze względu na zakulisowe konflikty sam tytuł główny dobiega niestety końca, ale jakiś czas temu zapowiedziano sequel z Matthew McConaughey w roli głównej.



