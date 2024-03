"Yellowstone" może doczekać się nowego spin-offu. Jego bohatera dobrze znacie

"Yellowstone" to jest hit. Najpierw zakochali się w nim Amerykanie. Wraz z wejściem SkyShowtime do Polski, kiedy to serial zadebiutował w naszym kraju, na jego punkcie oszaleli też rodzimi widzowie. W międzyczasie produkcja doczekała się prequela pod postacią "1883". I kolejnego - "1923". Teraz tytuł sygnowany nazwiskiem Taylora Sheridana jest prężnie rozwijającym się uniwersum.



W zapowiedziach znajdziemy kolejne seriale z uniwersum "Yellowstone". Na razie mówimy tu o sequelu z Matthew McConaughey w roli głównej, 2. sezonie "1923", "1944" i "6666". Dużo tego. A może być jeszcze więcej. Niedawno zainteresowanie fanów wzbudził bowiem znany z produkcji głównej Josh Lucas, który zasugerował ewentualny spin-off poświęcony granemu przez niego bohaterowi.



