Kolejne źródła donoszą, że Costner w istocie walczy o przynajmniej epizodyczny występ, który pozwoli mu domknąć historię Johna Duttona. Rzecz w tym, że - jak donosi „Puck News” - nawet gdyby aktor faktycznie zredukował swoje żądania dotyczące wynagrodzenia i samej roli, Sheridan niezbyt chętnie wróciłby do przepisywania skryptów tylko po to, by uwzględnić pożegnanie z Duttonem (zwłaszcza, że producentów zaczął już gonić czas). Należy jednak pamiętać, że uwzględnienie Costnera na pewno zwiększyłoby zainteresowanie widzów i ogólny poziom atrakcyjności finałowych odcinków, co stanowi potężny argument stojący za dopisaniem nowych scen i zmodyfikowaniem pozostałych. Aktorowi zdarzało się już zresztą w przeszłości wykorzystywać powszechną sympatię do swojej postaci tak, by więcej dla siebie ugrać za kulisami.