Afera o porzucone zwierzaki „Królowej życia”. Aleksandra Szafrańska reaguje na oskarżenia

Szafrańska zdradziła, że schronisko wcale nie musiało upominać się o wpłatę darowizny. Powiedziała, że sama zaproponowała, iż pokryje koszty utrzymania psów w schronisku do czasu, aż trafią do nowego domu. Schronisko skłamało, iż musieli mnie upominać o zapłatę. Na potwierdzenie nieprawdy załączam screen SMS z dnia 8.03 z numerem konta oraz screen z potwierdzeniem przelewu, wykonanego tego samego dnia. To ja tego samego dnia podałam im personalia ludzi, którzy chcą zaadoptować moje psy. Byłam w stałym kontakcie z nowymi właścicielami, informowałam na bieżąco o postępach w sprawie. To schronisko stwierdziło, że dla dobra zwierząt lepiej, aby to już nowi właściciele odebrali psy, a oni zaoferowali, że dopełnią wszelkich formalności. Tak też się stało - powiedziała.



Celebrytka dodała też, że sprawą zajmuje się już jej pełnomocnik. Podkreśliła, że poza sprowadzeniem na nią hejtu, schronisko dopuściło się również innych nadużyć. Wyznała, że w tej całej sprawie najważniejszy jest dla niej fakt, że psiaki trafiły do domu, gdzie są szczęśliwe. Powiedziała również, że jest w stałym kontakcie z właścicielami.