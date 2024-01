Film Amazona wpadł na HBO. Przedstawia kulisy hitowego serialu komediowego lat 50.

Mimo wszystko w filmie poruszony został najważniejszy wątek. Chodzi oczywiście o serial "Kocham Lucy" i jego gwiazdy: Lucille Ball oraz Desiego Arnaza. "Kocham Lucy" to hitowy czarno-biały sitcom, emitowany od 15 października 1951 do 6 maja 1957 r. na antenie CBS. W rolach głównych wystąpiły wspomniane już gwiazdy jak Lucille Ball, Desi Arnaz, ale też Vivian Vance czy William Frawley. Sitcom opowiadał o życiu Lucy Ricardo (Ball), młodej gospodyni domowej ze średniej klasy, mieszkającej w Nowym Jorku. Kobieta marzy o tym, by zrobić karierę w show-biznesie i jest bardzo zdeterminowana, by spełnić swoje marzenie.



I choć Ricky Ricardo (Arnaz) kocha swoją żonę, byłby szczęśliwsz, gdyby jego ukochana nie "wydziwiała" i była zwyczajną gospodynią domową. Nic z tego: kobiecie co chwila wpadają do głowy szalone i dziwne pomysły, przewracające dom do góry nogami. Akcja serialu skupia się na kolejnych pomysłach Lucy, która uparcie pragnie wystąpić u boku swojego męża Ricky'ego w jego nocnym klubie. W szalone pomysły Lucy angażowali się sąsiedzi oraz przyjaciele, m.in. Ethel i Fred Mertz. W 2. sezonie "Kocham Lucy" pojawił się też syn Lucy i Ricky'ego - Ricky Ricardo Jr. czyli Mały Ricky.