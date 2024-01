Kino akcji ustępuje miejsca serialowi o księżniczce Piekieł. Subskrybenci Amazona docenili ten tytuł

Najciekawszą nowością na liście wydaje mi się jednak znakomity serial animowany pt. "Hazbin Hotel". To komedia muzyczna dla dorosłych, która skupia się na Charlie Morningstar - córce Lucyfera i księżniczce Piekła. Charlie poszukuje sposobu na zrehabilitowanie demonów i przeniesienie ich do Nieba - otwiera zatem specjalny resocjalizujący hotel, oferujący udręczonym duszom szansę na odkupienie. Serial został wyprodukowany przez A24 i studio animacji Bento Box Entertainment we współpracy z Amazon Studios. Jego twórczynią jest Vivienne „VivziePop” Medrano. Odcinek pilotażowy można w całości obejrzeć na YouTube (co ciekawe, w dużej mierze sfinansował go Patreon).



Tytuł bardzo podkreśla swoją muzyczną tożsamość - i dobrze, bowiem ścieżka dźwiękowa z broadwayowskim sznytem jest absolutnie obłędna. Poza tym: humor. Sprośny, szokujący, krwawy - może wydawać się przesadzony, ale zazwyczaj trafia w sedno i naprawdę bawi. Czuć też twórcze ambicje, które tylko nieznacznie zostały przypiłowane przez korporacyjne wymogi. Urok, sceneria i wyborna obsada głosowa zapewnią wam przednią rozrywkę. Warto spróbować.