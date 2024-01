Użytkownicy Amazona pokochali nową komedię akcji. Jest okropna

Powodów popularności produkcji jest z pewnością kilka. Na bank zadziałał efekt nowości, bo przecież w naturze użytkowników Amazon Prime Video leży rzucanie się na premiery platformy. Poza tym z okładki filmu w serwisie spoglądają na nas znajome twarze. Z jednej strony jest David Oyelowo, a z drugiej Kaley Cuoco, która sławę zdobyła rolą Penny w "Teorii wielkiego podrywu". O ile jednak aktorka w serialach radzi sobie znakomicie ("Stewardessa"), o tyle pełnometrażowe tytuły z jej udziałem pozostawiają wiele do życzenia. "Zabójcza gra" tego stanu rzeczy nie zmienia.



"Zabójcza gra" ma wiele wspólnego z debiutującym w tym samym czasie na Netfliksie "Skokiem w przestworzach". Oba filmy to bowiem komedie akcji skierowane od razu do streamingu. Choć opierają się na różnych schematach, okazują się tak samo beznamiętne. Oglądanie ich przypomina słuchanie suchego i przydługiego żartu, który dobrze już znamy. Co jakiś czas uśmiechamy się więc z grzeczności, z niecierpliwością wyczekując, aż w końcu rozmówca dojdzie do wyczekiwanej puenty.



