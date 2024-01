Reżyser nowego „Wykidajły” bojkotuje własny film i oskarża Amazona o kłamstwa

Powodem konfliktu na linii Liman-Amazon jest decyzja firmy o tym, by obraz jednak nie trafił do kin, a od razu na platformę koncernu: Prime Video. Liman przekonuje, że został oszukany; w felietonie dla serwisu „Deadline” opowiedział nawet, że pierwotnie zgodził się wyreżyserować „Wykidajłę” dla MGM, które to potem zostało przejęte przez firmę Jeffa Bezzosa.



Wtedy jeszcze Liman nie widział powodów do większych zmartwień, bowiem Amazon zapowiadał wprowadzanie 12 filmów rocznie do kin właśnie poprzez MGM. Z czasem jednak twórca odkrył, że firmie wcale nie zależy na kinach - jest natomiast zdania, iż jej przedstawiciele kłamali w żywe oczy. Reżyser podkreśla przy okazji, że „Road House” może być jego najlepszym dziełem (które było kręcone z myślą o kinowym doświadczeniu), a Gyllenhaal zagrał w nim rolę życia - tym bardziej boli go decyzja Amazona, który nie dał się przekonać do zmiany zdania.