Sapkowski zgłaszał własne pomysły do serialu o wiedźminie. Co się z nimi stało?

Nie wiemy, jakich porad udzielał twórcom Sapkowski i na ile wpłynęłyby one na ostateczny kształt serialu - faktem jest, że o ile nikt nie ma do nich konkretnych pytań, konsultanci i ich sugestie często bywają lekceważone czy wręcz niewidoczne na planach ekranizacji. Warto pamiętać, że uwagi pisarzy, którzy zazwyczaj nie potrafią myśleć językiem innego medium i nie biorą pod uwagę trudów przekładu, rzeczywiście bywają nieprzydatne. Tym bardziej, że kluczowe elementy realizacji zostały już ustalone na etapie preprodukcji i trzeba było się ich trzymać. Wygląda jednak na to, że jeden z najbardziej cenionych polskich fantastów jest absolutnie przyzwyczajony do podobnych doświadczeń na planach filmowych.



Andrzej Sapkowski konsultował się z twórcami również wcześniej - spotykał się z nimi, rozmawiał i dyskutował. Można przypuszczać, że to wówczas udzielił wiele odpowiedzi na nurtujące producentów pytania. Trudno powiedzieć, jak wiele z jego porad wzięli sobie wówczas do serca.



