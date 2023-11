Andrzej Sapkowski zdradził, kiedy możemy spodziewać się nowej książki o wiedźminie

Dodał, że nowej książki z uniwersum zabójcy potworów możemy się spodziewać pod koniec 2024 roku! Na rynek międzynarodowy trafi ona zaś już na początku 2025. Chodzą słuchy, że daty te zbiegną się z premierą kolejnego sezonu "Wiedźmina" na Netfliksie. Osobiście jednak wątpię, by serwis wydał nową odsłonę w tym samym czasie, co inny tytuł z uniwersum. Pod koniec 2024 ma przecież zadebiutować również film animowany "Wiedźmin: Syreny z głębin". W całym twórczym procesie tej produkcji wziął również udział sam Andrzej Sapkowski, pełniąc rolę kreatywnego konsultanta.



Akcja filmu rozgrywa się między piątym a szóstym odcinkiem pierwszego sezonu "Wiedźmina". Geralt z Rivii zostanie wynajęty do zbadania serii ataków w nadmorskiej wiosce. Szybko zostanie wciągnięty w starożytny konflikt między ludźmi i syrenami. Napięcie i konflikt między tymi światami będzie coraz rosło, a na wiedźminie spocznie odpowiedzialność za losy innych. Razem ze starymi, jak i nowymi przyjaciółmi, Geralt spróbuje rozwikłać zagadkę, by zapobiec wybuchowi wojny.



