Czym finał 3. sezonu „Wiedźmina” różni się od książek? Śmierć postaci i inne modyfikacje

W obu wersjach Ciri jest świadkiem puczu na Thanedd, skąd udaje jej się uciec przez niestabilny, a przez to niebezpieczny portal Wieży Mewy, przy okazji trwale raniąc Vilgefortza. Portal przenosi ją na pustynię Korath, gdzie niemal ginie z głodu i wycieńczenia. Wyrzeka się wówczas swojej magicznej mocy. Odnaleziona przez łowców niewolników, zwanych Łapaczami, umyka im wraz z członkiem bandy Szczurów, do których dołącza. Jak widać, i tutaj serial podążał za oryginalną fabułą. To dla bohaterki największa próba i możliwość swoistej samorealizacji, zwieńczenia trudów i ciężkiej pracy.



Oglądanie, jak Ciri walczy o przetrwanie, zajmuje trochę czasu - bywa męcząco, ale na horyzoncie majaczy pewna obietnica. Opowieść sugeruje, że cała ta sytuacja to podwalina pod mocny, intensywny moment uświadomienia sobie przez Ciri tego, jak najlepiej wykorzystać magiczne zdolności; zrozumienia, co oznacza dzierżyć taką moc.



Po ataku bestii, towarzyszący księżniczce jednorożec zostaje ranny. Bohaterka nie może znaleźć sposobu, by mu pomóc; w końcu jednak zaczyna być kuszona przez wizję potężnej wiedźmy o imieniu Falka (w książkach nie męczyły jej obrazy babki czy matki) - znanemu fanom książek symbolowi bezwzględnej zemsty. Ciri dowiaduje się, że jedynym sposobem na uratowanie Konika jest zakazana magia ognia. Ulega i wykorzystuje tę sztukę, by ocalić jednorożca; wówczas Falka objawia jej kolejną wizję: jeśli tylko użyje magii Starszej Krwi, może rządzić całym światem. Ostatecznie jednak wiedźminka opiera się i wyrzeka swoich mocy.



W oryginale dziewczyna mierzy z własnym poczuciem dobra i zła; odkrycie, że mogłaby ulec tej pokusie, przeraża ją i skłania do rezygnacji z szansy na jej ponowne nadejście. To moment przypominający nieco rozważania Galadrieli nad tym, co mogłaby zrobić, gdyby przyjęła Jedyny Pierścień od Froda. Wizja przedstawia jej wyobrażenia o tym, jak mógłby wyglądać świat pod jej rządami; kluczowy moment historii Ciri zaczyna się i kończy w jej własnym umyśle. To kulminacja tego, czego bohaterka nauczyła się do tej pory, zamknięcie pewnego rozdziału i doskonały moment, by otworzyć ją na nowe przygody i kolejny etap nauki. Serial nieco spłyca ten element - pokusa Ciri przychodzi z zewnątrz, nie obrazuje jej wizji wielkiej i straszliwej królowej. Falka jest tu postacią bardziej tragiczną (co samo w sobie jest ciekawsze), jednak wcale nie pokazuje Ciri świata, który mogłaby stworzyć - wygłasza za to kilka banałów i pokazuje wizje krzywd, które mogłaby naprawić. Decyzja o odrzuceniu magii przywodzi zatem na myśl podporządkowanie, a nie odparcie złowrogiej pokusy.