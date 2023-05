Nie żyje Andy Rourke, basista legendarnych The Smiths. Miał 59 lat

Później Rourke i perkusista Smithsów, ile Joyce, zagrali z Sinead O’Connor; basista pojawił się w albumie "I Do Not Want What I Haven’t Got". Wraz z Craigiem Ganione zapewnił sekcję rytmiczną do dwóch singli Morrisseya; basista współpracował z wokalistą jeszcze kilkukrotnie. Występował i nagrywał z The Pretenders, Killing Jake, Badly Drawn Boy, Aziz Ibrahim i wieloma innymi. Co ciekawe, Rourke i Joyce wszczęli postępowanie przeciw Morrisseyowi i Marrowi w sprawie tantiem. Basista miał problemy finansowe w związku z uzależnieniem. Doszło do porozumienia.



Rourke urodził się 17 stycznia 1964 roku w Manchesterze. Odszedł w wieku 59 lat.