Annabelle: historia lalki, która zainspirowała twórców horroru. Jak było naprawdę?

Wreszcie Donna i Angie skontaktowały się z medium, które stwierdziło, że w lalce mieszka duch dziewczynki o imieniu Annabelle Higgins. Jednakże - według Warrenów - tak naprawdę nie był to duch dziecka, lecz demoniczny byt podszywający się pod niewinną istotę, aby zdobyć zaufanie i opętać jedną z dziewczyn.



Po przeprowadzeniu dochodzenia i egzorcyzmów, sprawę zamknięto, a Warrenowie zabrali lalkę do swojego muzeum, gdzie umieścili ją w specjalnej szklanej gablocie z napisem „Nie otwierać!”. Gablota była regularnie błogosławiona przez księdza, aby zapobiec dalszym manifestacjom demonicznym.



Później Warrenowie opowiadali o różnych incydentach związanych z Annabelle. Jednym z najbardziej popularnych jest historia młodego mężczyzny, który podczas wizyty w muzeum miał drwić z lalki i uderzać w jej gablotę. Podobno po opuszczeniu muzeum miał wypadek motocyklowy, w którym zginął na miejscu, a jego towarzyszka została ciężko ranna. Według relacji był to skutek „prowokowania” demonicznego bytu.



Po śmierci Lorraine Warren w 2019 r., opiekę nad muzeum i jego eksponatami przejął zięć pary, Tony Spera. W 2025 r. Annabelle została zabrana we wspomnianą trasę Devil's on The Run Tour po kilku stanach USA, co wywołało kontrowersje i obawy wśród społeczności zainteresowanej zjawiskami paranormalnymi. Wielu uważało, że przemieszczanie lalki jest niebezpieczne i może prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji (co, zdaniem niektórych, w istocie się wydarzyło).