"Obecność": gdzie obejrzeć wszystkie filmy z uniwersum? Produkcje są dostępne w serwisach VOD

Uniwersum "Obecności" to obecnie jedna z najpopularniejszych serii filmowych, która doczekała się prequeli, sequeli i spin-offów. Za kamerą pierwszych dwóch części, które zapoczątkowały całą franczyzę, stanął James Wan, reżyser takich produkcji jak "Naznaczony", "Piła" czy "Aquaman". Bohaterami "Obecności" są Lorraine i Ed Warren (w tych rolach Vera Farmiga i Patrick Wilson), para słynnych demonologów, która zajmuje się badaniem zjawisk nadprzyrodzonych. "Annabelle" to z kolei opowieść o opętanej lalce, którą w ostatniej części trylogii Warrenowie przywożą do swojego domu, by tam pozostała w zamknięciu za szklaną szybą, a "Zakonnica" to historia siostry Irene, która musi zmierzyć się z tytułową demoniczną zakonnicą, która w "Obecności" znana jest jako Valak. Na początku września w kinach zadebiutował sequel mrocznej opowieści o demonie w stroju siostry zakonnej i przy tej okazji sprawdzamy, gdzie obejrzeć pozostałe odsłony uniwersum.



O uniwersum "Obecności" pisaliśmy także w innych artykułach na łamach Spider's Web: