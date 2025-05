Lalka Annabelle opuściła dom Warrenów i ludzie się jej boją. O co chodzi?

No dobrze, ale o co właściwie chodzi i dlaczego wśród niektórych Amerykanów wybuchła panika? Otóż w całym kraju ma miejsce The Devils on the Run Tour - trasa z "udziałem" kolekcji eksponatów z muzeum Warrenów. Jednym z nich jest wspomniana wcześniej Raggedy Ann - oryginalna lalka, którą fani kina grozy znają jako Annabelle. W trakcie owej trasy doszło do kilku zdarzeń, które lubujący się w teoriach spiskowych internauci uznali za powiązane z przybyciem do tych miejscowości nawiedzonej lalki. W trakcie obecności Annabelle w Luizjanie doszło do pożaru jednego z domów znajdującego się na plantacji trzciny cukrowej, zaś w nowym Orleanie doszło do ucieczki z więzienia - udało się to aż jedenastu osadzonym. Oczywiście realnie ciężko podejrzewać jakiekolwiek logiczne związki między tymi wydarzeniami, ale teorie spiskowe rządzą się swoimi prawami: komentujący sprawę ludzie przypominają, że Warrenowie wielokrotnie ostrzegali przed przenoszeniem lalki - uznawali, że jest ona obiektem o demonicznym charakterze, a potencjalne dotknięcie jej gołymi rękami pozwoli przeniknąć złu do człowieka.