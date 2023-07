Gdzie obejrzeć film "Asteriks i Obeliks: Imperium smoka"? Produkcja jest już dostępna w serwisach VOD

Jeśli chodzi o najzabawniejsze filmy z polskim dubbingiem, na których płacze się ze śmiechu, a kultowe dialogi zna niemal każdy, to jest to z pewnością "Shrek", "RRRrrr" oraz "Astreix i Obelix: Misja Kleopatra". Ten ostatni był drugą produkcją, kontynuującą filmową serię opartą o komiksowe historie, co zaowocowało kolejną częścią przygód o dzielnych Galach. "Asteriks i Obeliks: Imperium smoka" w kinach zadebiutował w lutym tego roku i jest już dostępny w VOD.