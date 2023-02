"Asteriks i Obeliks: Imperium Smoka" bardzo przypomina "Misję Kleopatra". Ale czy będą z tego memy? 

Piąta produkcja aktorska o przygodach Galów nie jest inspirowana żadnym istniejącym albumem. To zupełnie nowa, dość prosta i pretekstowa historia, w której nie zabrakło morałów skierowanych do młodszych widzów. Po zamachu stanu i uwięzieniu Cesarzowej Chin, córka porwanej władczyni - Fu Yi - wyrusza do odległej Galii, by szukać pomocy. Uzbrojeni w swój magiczny napój bohaterowie (w tytułowych rolach kolejno: reżyser Guillaume Canet i Gilles Lellouche) wyruszają Daleki Wschód, by ocalić imperium. Jak możecie się spodziewać, w to wszystko zamieszany jest również pewien stary znajomy, największy wróg Asteriksa - Juliusz Cezar (Vincent Cassel), który jest żądny kolejnych ziem i zdobyczy, a przy okazji wciąż chce zaimponować Kleopatrze (Marion Cotillard).



W istocie "Imperium Smoka" nie różni się zanadto od poprzednich odsłon. Akcja mknie na złamanie karku, aktorom nawet się chce i chyba nawet nieźle bawili się na planie, nie brakuje komiksowych smaczków, romansów i mnóstwa elementów parodii. Co ciekawe, narracyjnie i stylistycznie obraz przypomina najbardziej właśnie przywołaną na początku tekstu "Misję Kleopatra", głównie za sprawą dowcipu - ten jest tutaj oparty przede wszystkim na licznych odniesieniach do kultury popularnej. Niestety, większość z nich nie grzeje już tak dobrze (powiedziałbym, że po pewnym czasie usilne próby wykrzesania żartu z każdej kolejnej linijki scenariusza szybko staje się męczące dla widza), a choć samemu dubbingowi nie można nic zarzucić, to daleko mu do dokonanej przed dwudziestoma laty sztuki. Tym niemniej: zaangażowanie Roberta Makłowicza do roli narratora okazało się strzałem w dziesiątkę.