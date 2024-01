"Azja Express" powraca na antenę TVN. Znamy nazwisko pierwszego uczestnika

Gwiazdy podróżujące za jednego dolara ponownie będziemy mogli oglądać na antenie TVN. Choć wyniki oglądalności w ostatnich latach były troszkę mniejsze, stacja nie zrezygnowała z emisji programu. Szykuje się już 6. edycja "Azji Express" i niebawem rozpoczną się zdjęcia do przygodowego show. Wiadomo też, że już jedna osoba potwierdziła swój udział. Mowa o Janie Błachowiczu, który uchodzi za jednego z najpopularniejszych zawodników MMA. To były mistrz organizacji UFC w wadze półciężkiej. Błachowicz nie kryje ekscytacji nową przygodą, a udział w programie potwierdził w niedawnym odcinku "Dzień Dobry TVN". Tak, to prawda. Pojadę w parze z kolegą. Kolega Józek, góral, hej! - powiedział.



Sportowiec nie boi się przygód, które będą czekać na niego w programie, ale też "łapania" stopa w Azji. Poradzimy sobie, poradzimy, jednak ten urok osobisty poza oktagonem zadziała - żartował sportowiec. Wcześniej w "Azji Express" wystąpili tacy sportowcy, jak Przemysław Saleta i Marcin Różalski.