"True love" udowadnia, że nawet czerstwy program może uratować genialny lektor

Reszta to już dokładnie to, co znamy z programów bikini reality. Odziane w skąpe ciuszki dziewczyny i chłopaki, rajska wyspa, piękna willa, w której mieszkają bohaterowie, nawiązywanie relacji, przyjaźni czy romansów. Wszyscy mówią, że szukają prawdziwej miłości i mają nadzieję na to, że program pomoże im w odnalezieniu tego jedynego, tej jedynej. Przyczepić się można też do montażu. Być może twórcy chcą, aby uczestnicy wypadli jak najbardziej naturalnie w programie, lecz patrzenie, jak jeden z uczestników mierzy się i polega w walce z prostym słowem, a później sformułowaniem, wystawia go tylko na pośmiewisko.