Menadżerka lokalu o "Kuchennych rewolucjach" i Gessler: podjęła decyzję, by zniszczyć człowieka

To po co szliście do programu jak tak wszystko dobre macie? Właśnie to jest to, od czego zależy, czy kuchenne rewolucje się udadzą. Czy właściciel zacznie przyjmować wiedzę czy postawi na swoim; Ale nie rozumiem. Przecież Pan Maciej sam się zgłosił, w trakcie programu powiedział że oglądał wszystkie odcinki i wie jak to wygląda. Skoro dobrze gotuje i ludziom smakowało to po co w ogóle Gessler? Opinie w Google też macie kiepskie i sprzed i po rewolucjach. Przedziwny post. Ludzie sami zweryfikują

- czytamy na Facebooku.