Barbie nie jest już jedynie długonogą blondynką. Sprawdziłam, jak zmieniała się najsłynniejsza lalka świata

W 2018 roku podczas podczas uroczystej gali w Muzeum Etnograficznym w Warszawie Martyna Wojciechowska, dziennikarka i podróżniczka została uhonorowana lalką Barbie Shero. Polka znalazła się w międzynarodowym gronie kilkunastu nagrodzonych, inspirujących osobowości, które motywują do działania i mogą być wzorem dla kolejnych pokoleń dziewczynek. Poszczególne wcielenia kultowej lalki dają tak naprawdę wgląd we wszystkie zmiany społeczne, zachodzące w poszczególnych dekadach XX i XXI wieku, zwłaszcza w odniesieniu do amerykańskiego społeczeństwa. Barbie prezentuje też odbicia kontrowersyjnych czy burzliwych zjawisk, takich jak chociażby razim, dyskryminacja ze względu wiek, czy też wykluczenie spowodowane niepełnosprawnością. Barbie i jej rozmaite wizerunki na przestrzeni lat prowokują również do zadawania pytań o pozycję kobiety we współczesnym świecie, jej wygląd czy zachowanie. Dobrze, że Barbie jest taka różnorodna, nie tylko lubi różowy kolor, ma wiele pasji i ma otwartą głowę. A o tym, jaka jest Barbie w 2023 roku, przekonamy się już niebawem, oglądając najnowszy film z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem.