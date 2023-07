Tak dziewczyna z małego miasta podbiła Hollywood. Kim jest gwiazda "Barbie", czyli Margot Robbie

"Barbie" to produkcja, która lada moment trafi do polskich kin. Jak głosi zwiastun filmu, to obraz dla tych, którzy lubią Barbie oraz dla tych, którzy nie pałają sympatią do lalki z dzieciństwa. Film z Margot Robbie oraz Ryanem Goslingiem, okraszony pastelowymi kolorami zapowiada się obiecująco, natomiast dla Margot Robbie to już kolejna, duża rola. Czy da jej uznanie krytyków i branży filmowej, zobaczymy w najbliższym czasie.