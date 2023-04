Widziałem finał jednego z najlepszych seriali HBO. Jeśli go nie znacie, najwyższy czas nadrobić

Nie oznacza to, że "Barry" stracił swoje krwiste poczucie humoru. Mroczny i przygnębiający momentami dramat nie szczędzi abstrakcyjnego dowcipu, przerysowanych scen akcji i komiksowej energii. Co ciekawe, ten w całości wyreżyserowany przez Hadera sezon - za sprawą malarskich kadrów, płynnej pracy kamery i przemyślanych inscenizacji - wygląda najlepiej z dotychczasowych. Aktor rozwinął się zarówno jako reżyser, jak i odtwórca: jego Barry wciąż lawiruje między bezwzględnym mordercą a zagubionym małym chłopcem, jednak tym razem Hader nadał mu nieco więcej tragizmu. Dodam, że wielkich zaskoczeń nie zabraknie: mniej więcej w połowie sezonu serial decyduje się na brawurowy ruch, a to dopiero początek serii zdziwień.



"Barry" wciąż angażuje na poziomie kryminalnym, potrafi zapewnić rozrywkę, przede wszystkim jednak - niezmiennie - inteligentnie eksploruje pozornie banalną tematykę w oryginalny sposób. Przede wszystkim poświęca się badaniu drzemiących w człowieku natur i tendencji. Przy okazji bada też tematy nierozerwalnego związku między ego a przemocą, narcyzmu i odkupienia oraz, co uwielbiam, sposobów wykorzystania bólu jako paliwa do działania, pracy, kreatywności. I jeszcze kilka innych - w każdym przypadku działa. Zresztą, dzieła Hadera nie sposób porównać do jakiegokolwiek innego serialu, zwłaszcza po omawianym tu 4. sezonie. To prawdziwa perła, która zapisze się w historii jako jeden z największych tytułów HBO. A przynajmniej powinna.