Fani wesołego mordobicia - HBO Max ma prezent. Te dwa filmy to perełki, których nie znajdziecie u konkurencji

"Gość" z 2014 roku w reżyserii Adama Wingarda był dla mnie wielkim zaskoczeniem. Pławiący się w kliszach hołd dla kina klasy B nie jest tym, czym się wydaje. Potrafi być do bólu przewidywalny, by nagle zrobić coś zupełnie nieoczekiwanego. Thriller przeradza się w odświeżający slasher, synthwave'owy soundtrack na zmianę buja i niepokoi, a Dan Stevens nigdy wcześniej czy później nie był tak tajemniczy i intrygujący. Świetne sceny akcji, sporo krwi i brak irytujących bohaterów. Jakościowa frajda.



"Bullet Train" Davida Leitcha jest, w mojej opinii, słabszym filmem - mniej interesującym, mniej oryginalnym, zupełnie niezaskakującym, ale doskonale spełniającym swą rozrywkową rolę. To bezpretensjonalne mordobicie, w którym nie zabrakło luzu i szczypty wyobraźni; film, który nie aspirował do niczego więcej, niż nawalanki ze szczyptą Tarantino. Co ciekawe, Brad Pitt doskonale sprawdził się w tego typu produkcji. Całość - jak tytułowy pociąg - pędzi na złamanie karku, a my nie mamy czasu (ani ochoty) zastanawiać się nad zawiłościami intrygi. Tu chodzi wyłącznie o czystą akcję.