Zniknięcie Madeleine McCann to jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych na świecie. Pokazują ją dokumenty na HBO Max i Netfliksie

Ostatecznie nie zgromadzono odpowiedniej ilości dowodów, aby stwierdzić, czy rzeczywiście Christian B. ma bezpośredni związek z porwaniem McCann i czy on jest odpowiedzialny za jej zniknięcie. Sprawa Madeleine McCann wciąż budzi bardzo dużo emocji ze względu na to, że tak naprawdę przez tyle lat od zaginięcia, wciąż nie wiadomo co się z nią stało. W filmowym świecie historię przybliżają lepiej produkcje dokumentalne odnośnie zaginięcia Madeleine McCann. Ci, którzy chcą dokładnie poznać tę sprawę, mogą sięgnąć po produkcję Netfliksa, 9-odcinkowy serial, "Zaginięcie Madeleine MccAnn", przedstawiające wnikliwą analizę śledztwa po zniknięciu 3-letniej dziewczynki. Również na HBO Max wciąż dostępny jest 3-odcinkowy serial dokumentalny, "Kto porwał Madeleine McCann" kreślący przede wszystkim sylwetkę podejrzanego w sprawie zniknięcia Madeleine - Christiana B.