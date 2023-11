3. sezon hitu Netfliksa jest jeszcze głupszy od poprzednich, ale i tak podbija TOP 10 serwisu

Jestem widzem, który potrafi świetnie się bawić na seansach mizernych produkcji. Nie chodzi nawet o to, że staram się znaleźć jasne, pozytywne strony nawet najnędzniejszych produkcji (choć jest to, rzecz jasna, prawdą) - po prostu najzwyczajniej w świecie potrafię czerpać satysfakcję z absurdów, głupotek i twórczej indolencji. Niestety, 3. sezon „Krawca” okazał się ścianą, od której się odbiłem. Nie znalazłem tu dosłownie nic, co mogłoby usprawiedliwić śledzenie losów wspomnianego trio przez kolejne godziny (do czego tak musiałem się przecież zmusić - z poczucia zawodowego obowiązku). Tytuł wymyka się formule „tak złe, że aż satysfakcjonujące”, doprowadzając widza do granic wytrzymałości. To wszystko stało się najzwyczajniej w świecie męczące.