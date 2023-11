Mówię to z bólem, ale „Gen V” to serial po prostu rozczarowujący. Powtarza błędy „The Boys”

Problem z „Pokoleniem V” polega jednak na tym, że to wszystko widzieliśmy już w „The Boys”. W nowym serialu nie ma ani jednej nowej myśli, jednego nowego pomysłu, który sprawiłby, iż produkcje jakoś będą się od siebie różnić. Umieszczenie fabuły w szkole wyższej było co prawda świetna okazją do dyskusji na temat prywatnego szkolnictwa i krytyki finansowania edukacji przez wielki biznes, ale twórcy zdecydowali się grać te piosenki, które wielokrotnie katowali w „The Boys”.



Mamy więc znowu dość toporną hiperbolę dotyczącą popularności w mediach społecznościowych, która determinuje sukces i ocenę działań. Krytyka kapitalizmu w jego rozbuchanej formie sprowadza się w gruncie rzeczy do ataku na fasadowy PR, który ma wybielać prawdziwe działania globalnych korporacji. Wszystko to słuszne i dość celne, ale „Gen V” powtarza wszystkie swoje zarzuty za „The Boys”.



