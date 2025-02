Netflix mistrzem Bestsellerów Empiku. Polski serial zdobył nagrodę

Naszym wielkim marzeniem było zrobienie tego serialu i marzenia się czasami spełniają. Dobry los daje coś czasami ponad to marzenie po to, żebyśmy byli szersi, mądrzejsi, mieli więcej myśli, i to "ponad" dla nas było takim prawdziwym głębokim przeżyciem, że jeśli się robi coś naprawdę razem, to wtedy można przeżywać prawdziwą radość z innymi, i ten "inny" jest dla nas wszystkich bardzo ważny.