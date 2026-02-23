Rycerz Siedmiu Królestw zmienił zakończenie Martina. Kolosalna zmiana

Ładowanie...

Liczący zaledwie sześć odcinków serial „Rycerz Siedmiu Królestw” rzeczywiście może pozostawiać poczucie niedosytu, ale jest to niedosyt zdrowy i oczekiwany, wywołujący chęć zapoznania się z kolejnymi rozdziałami tej opowieści - jak widać, nie trzeba do tego żadnych przesadnych cliffhangerów. Poza tym ten krótki, treściwy format pozwala wiernie i bez zbędnego scenariuszowego kombinowania przenieść na ekran tę bądź co bądź niedługą pierwszą nowelkę Martina, która skupia się na postaciach ser Duncana Wysokiego i Jaja.



1. sezon pokazał nam przybycie Dunka do Ashford na turniej rycerski, jego spotkanie z przyszłym giermkiem, Jajem, a następnie udział w dramatycznej Próbie Siedmiu, mającej dowieść niewinności protagonisty. I tak też się stało.



Choć sezon w zdecydowanej większości przekłada oryginał na wersję serialową niemal jeden do jednego, finał wprowadza jedną interesującą różnicę względem noweli, pozornie błahą, a dotyczącą przyszłości postaci. O co chodzi?

Rycerz Siedmiu Królestw, odcinek 6. - zakończenie. Zmiana w scenie po napisach

Mianowicie w opowiadaniu „Wędrowny rycerz” książę Maekar Targaryen pozwala Jajowi wyruszyć z Dunkem w drogę. Przypomnę, że 6. epizod ukazuje konsekwencje „procesu”, który niestety skończył się śmiercią księcia Baelora Targaryena (oraz uniewinnieniem naszego bohagera). Dunk próbuje pogodzić się z tym, co się wydarzyło, mierząc się z bolesną świadomością: Baelor zaryzykował dla niego życie i stracił je, a mógł przecież zostać wspaniałym, dobrym władcą.



Tak czy inaczej, Maekar informuje Dunka, że Jajo może dalej pełnić rolę jego giermka (byłoby to wręcz mile widziane przez księcia), a w Summerhall znajdzie się dla niego miejsce - jednak Dunk odrzuca tę propozycję. Ma dość książąt i chce służyć całemu królestwu, a nie wyłącznie rodowi Targaryenów. Prosi więc Maekara, by pozwolił chłopcu ruszyć z nim w drogę. Niestety: książę uznaje, że „spanie w rowach” i „jedzenie twardej, solonej wołowiny” - czyli życie dalekie od królewskich wygód - nie jest odpowiednie dla chłopca, członka rodziny władców Siedmiu Królestw.

Odcinek kończy się ucieczką Jaja z Ashford razem z Dunkem; chłopiec kłamie, że ojciec pozwolił mu wyruszyć wraz z rycerzem i wspomina, że chciałby zobaczyć Dorne. Gdy ród Targaryenów opuszcza miasto, wściekły Maekar odkrywa, że Jaja nigdzie nie ma. Widzimy to w scenie „po napisach”.

Książka sugeruje jednak, że Maekar rzeczywiście zgodził się na wyjazd syna.

Martin nie opisuje wprawdzie momentu wyrażenia zgody, ale nie pokazuje nam też sceny z Maekarem. Co więcej, z późniejszych opowiadań dowiadujemy się, że Jajo otrzymał od ojca rodowy pierścień, który miał mu pomóc w razie problemów. Nie wiemy, czy serialowy Jajo również jest w posiadaniu takiego pierścienia - jeśli tak, to zapewne po prostu go podprowadził. Tak czy inaczej, ta zmiana może mieć istotne fabularne konsekwencje. Maekar nie wie, co stało się z synem, co może zaowocować podejrzeniami o jego uprowadzenie i ponowny konflikt z rycerzem. Tym bardziej, że w serialu brat Baelora wypowiedział jeszcze jedno zdanie, którego nie było w oryginale: „To mój ostatni syn”. Sugeruje to troskę i świadomość księcia, że - biorąc pod uwagę problematycznych pozostałych potomków - to właśnie Jajo może być najlepszym kandydatem na władcę. I że wreszcie nim zostanie. Niemądrym byłoby zatem tak ryzykować zdrowie i życie najcenniejszego z synów.

Michał Jarecki 23.02.2026 16:35

