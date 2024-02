Gdzie obejrzeć filmy z serii "Bez litości" z Denzelem Washingtonem? Najnowszy już w VOD

Choć kolejna część również nie do końca sprostała oczekiwaniom widzów, we wrześniu miała miejsce premiera 3. i finałowej produkcji z cyklu Antoine'a Fuqua - "Bez litości 3. Ostatni rozdział" - która zebrała nieco bardziej przychylne recenzje. Robert McCall, który już oficjalnie chce odciąć się od swojej przeszłości, musi ponownie walczyć o sprawiedliwość. Tym razem były agent trafia do południowych Włoch, gdzie wychodzi zwycięsko ze starcia z sycylijskim baronem. Kiedy jednak okazuje się, że jego nowi przyjaciele są kontrolowani przez lokalnych bossów mafijnych, McCall ponownie postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. O swoich planach postanawia poinformować Emmę Collins (Dakota Fanning), agentkę CIA.