Amazon ma komedię dla dorosłych, która oferuje coś więcej niż tylko wulgarny humor. Na weekend jak znalazł

„Bez trzymanki” Adele Lim pochyla się nad Audrey Sullivan, Chince adoptowanej niegdyś przez białych rodziców, oraz Lolo Chen, jej najlepszej przyjaciółce. Jedna z nich to ambitna prawniczka pracująca w prestiżowej firmie, za to druga - artystka-lekkoduch - ledwo wiąże koniec z końcem. Szef Audrey obiecuje jej awans, o ile uda się jej zawrzeć umowę z chińskim partnerem. Bohaterka wyrusza tam wraz z Lolo, która ma jej tam służyć wsparciem (niekoniecznie językowym); później dołączają do nich kuzynka Lolo, Vanessa (społecznie niezręczna, wielka fanka k-popu) oraz Kat, dawna współlokatorka i przyjaciółką Audrey, która występuje w popularnym show.



Pomińmy powody, dla których da których główna bohaterka postanawia wykonać swą misję w Chinach z pomocą tej specyficznej grupy - istotne jest tylko to, ze gdy wreszcie spotykają biznesmena Chao, ten oznajmia, że od interesów ważniejsza jest tylko rodzina. Audrey okłamuje Chao, że jest w nią w bliskim kontakcie, podczas gdy w rzeczywistości nigdy nie poznała swojej biologicznej matki. Teraz postanawia się z nią spotkać i przedstawić Chao, by sfinalizować transakcje.